Фокус со льдом: почему орхидеи в домах Ижевска могут зацвести впервые за несколько лет

Орхидеи любимы многими.

Орхидея выглядит здоровой, наращивает плотные зеленые листья, выпускает новые корни, но цветоносов нет месяцами, а иногда и годами. Многие начинают менять удобрения, переставляют горшок с окна на окно или вовсе считают растение капризным. Хотя иногда фаленопсису просто не хватает сигнала, который в природе запускает цветение.

Опытные цветоводы давно используют для этого необычный способ – обычный лед из морозилки. Рассказываем, почему холод помогает орхидее проснуться, как правильно применять метод и в каких случаях он действительно работает.

Почему орхидея перестает цвести в квартире

Большинство домашних орхидей – фаленопсисы. В природе они растут в тропических лесах Азии, где даже в жарком климате сохраняется заметная разница между дневной и ночной температурой. Днем воздух прогревается, а ночью становится ощутимо прохладнее. Именно этот перепад и становится для растения сигналом к формированию цветоноса.

В квартире такой смены почти нет. Зимой батареи поддерживают одинаковую температуру круглые сутки, летом тепло держится даже ночью. Орхидея продолжает жить в комфортных условиях и не переходит в режим цветения.

Как работает метод с кубиком льда

Суть способа проста: несколько кубиков льда кладут прямо на субстрат в горшке. Лед тает постепенно, охлаждая корни и создавая кратковременный эффект прохладной ночи. Для растения это становится своеобразным природным сигналом.

Обычно используют 2–3 небольших кубика один раз в неделю. Лед размещают ближе к краю горшка, чтобы вода не попадала на основание листьев и стебель. Если холод касается точки роста, орхидея может начать гнить.

Уже через несколько недель у здорового растения иногда появляется небольшой бугорок между листьями – будущий цветонос.

К шоковой терапии льдом можно прибегать не всегда.

Какие условия нужны, чтобы метод действительно сработал

Сам по себе лед не способен заставить цвести ослабленную орхидею. Для появления цветоноса нужны еще несколько условий.

Свет

Фаленопсису требуется яркое рассеянное освещение минимум 10–12 часов в день. Если растение стоит в глубине комнаты или на северном окне, сил на цветение ему просто не хватит.

Лучше всего орхидеи чувствуют себя на восточных и западных окнах. Зимой многим помогает дополнительная подсветка фитолампой.

Полив

Одна из самых частых ошибок – постоянная влажность внутри горшка. Корни орхидеи должны просыхать между поливами.

Понять это легко: сухой горшок становится заметно легче. Если внутри постоянно мокрый субстрат, корни начинают задыхаться, а растение перестает закладывать цветоносы.

Подкормки

Во время стимуляции цветения цветоводы советуют уменьшать количество азота. Именно азот отвечает за рост листьев.

Для цветения орхидее нужны фосфор и калий. Поэтому лучше выбирать удобрения, где этих элементов больше.

Когда орхидея может зацвести

Если растение здоровое, с крепкими корнями и плотными листьями, результат иногда появляется уже через 3–6 недель.

После пересадки или болезни стимулировать орхидею не стоит. Сначала ей нужно восстановиться и нарастить корневую систему.

Некоторые любители комнатных растений дополнительно устраивают орхидее прохладные ночи: например, оставляют ее вечером на застекленном балконе. Но температура не должна опускаться ниже +15 градусов.

Метод со льдом подходит только взрослым и здоровым фаленопсисам. Если у орхидеи мягкие листья, гнилые корни или признаки грибка, холод станет дополнительным стрессом.

Также нельзя использовать слишком много льда и проводить такие поливы слишком часто. Постоянное переохлаждение корней способно дать обратный эффект – растение начнет болеть.

