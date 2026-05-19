Главные новости Ижевска на утро 19 мая: сгоревший автобус и ремонт Удмуртской

Главные новости последних 24 часов Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

19 мая в Ижевске станет еще жарче, синоптики обещают до +32°С. Начинаем этот жаркий день с краткого дайджеста главных событий прошедших выходных.

Автобус сгорел на трассе «Ижевск – Киров»

17 мая около 17:00 на трассе «Ува – Сюмси» рядом с поворотом на село Сям-Можга загорелся автобус. По предварительной информации, причиной пожара могла стать разгерметизация топливной системы. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Ремонт улицы Удмуртской начинается в Ижевске

О начавшейся реконструкции улицы Удмуртская рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Дал задание городской администрации и подрядчику связаться с управляющими компаниями. Важно – привести в порядок не только основную часть улицы, но и ее “ответвления”», – заявил премьер.

Основные работы начнутся на следующей неделе. За сезон планируется привести в порядок проезжую часть, тротуары и детские площадки. Также рабочие проведут озеленение территории и уберут все несанкционированные ларьки и рекламные конструкции.

Свекла и сахар подорожали в Удмуртии

Сильнее всего по итогам апреля в Удмуртии подорожали сахар (на 10,3%), свекла (на 9,4%) и свежая белокочанная капуста (на 8,5%).

В непродовольственном секторе лидером подорожания стал крем для лица – сразу на 10,5%. Садовая лопата прибавила 5,5%, хлопчатобумажные ползунки – 3,2%.

Среди лекарств больше всего выросли в цене корвалол (+6,3%), цитрамон (+5,3%), метамизол натрия (+5,1%), меновазин (+5,0%).

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!