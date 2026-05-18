Свекла и сахар подорожали в Удмуртии

Свекла и капуста подорожали в Удмуртии

В апреле 2026 года в Удмуртии индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,1%. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Среди продовольственных товаров сильнее всего ударили по кошелькам овощи. Столовая свекла подорожала на 9,4%, свежая белокочанная капуста – на 8,5%. Зато сладкий перец упал в цене почти на 20%, свежие огурцы стали дешевле на 7,3%, помидоры – на 6,2%. Также в минус ушли апельсины (-6,6%) и свежие грибы (-5,3%).

Из остальных продуктов рекордсменом по росту стал сахар – плюс 10,3%. Следом идут мясные консервы для детского питания (+7,9%), баранина (+7,1%), гречневая крупа (+6,8%), майонез (+5,8%), мороженая рыба (+5,5%) и детское молоко (+5,1%). При этом подешевели макароны высшего сорта и томатные консервы (-4,9%), оливковое масло (-3,7%), шоколадные конфеты (-3,6%), маргарин (-3,5%) и сливочное масло (-3,1%).

В непродовольственном секторе лидером подорожания стал крем для лица – сразу на 10,5%. Садовая лопата прибавила 5,5%, хлопчатобумажные ползунки – 3,2%. Дезодорант потерял в цене 6,0%, а металлочерепица – 5,9%.

Среди лекарств больше всего выросли в цене корвалол (+6,3%), цитрамон (+5,3%), метамизол натрия (+5,1%), меновазин (+5,0%), кеторолак (+4,5%), цефтриаксон (+4,4%), активированный уголь (+3,8%), а также экстракт валерианы, пенталгин и йод (+3,2%). Подешевел только один препарат из списка – амоксициллин с клавулановой кислотой (-3,2%).

