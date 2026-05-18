Автобус сгорел на трассе «Ижевск – Киров»

В результате пожара никто не пострадал. Фото: Следственный комитет Удмуртии

В Удмуртии следователи начали доследственную проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Ижевск – Киров». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 17 мая около 17:00 на трассе «Ува – Сюмси» рядом с поворотом на село Сям-Можга. По предварительной информации, причиной пожара могла стать разгерметизация топливной системы.

Автобус полностью сгорел, однако обошлось без пострадавших.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы. Проверка организована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

