Автобус сгорел на трассе «Ижевск – Киров»

В Удмуртии следователи начали доследственную проверку по факту возгорания пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Ижевск – Киров». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел 17 мая около 17:00 на трассе «Ува – Сюмси» рядом с поворотом на село Сям-Можга. По предварительной информации, причиной пожара могла стать разгерметизация топливной системы.
Автобус полностью сгорел, однако обошлось без пострадавших.
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы. Проверка организована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
