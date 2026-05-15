Куда сходить в Ижевске с 16 по 17 мая: Ночь музеев, открытие мотосезона и лекция о селфи

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, который пройдут в столице Удмуртии в эти выходные
Ночь Музеев в Музее Искусств (0+)
Во время всероссийской акции «Ночь музеев» в Музее Искусств гостей ждут:
– экскурсии от реставратора и хранителя музея;
– творческая встреча с удмуртским художником Александром Чувашевым;
– творческие мастер-классы от художников;
– ночная экскурсия по зданию музея;
– концерт от хора «8Герц» и многое другое.
С полной программой можно ознакомиться здесь.
Когда: 16 мая с 13:00 до 00:00
Где: Музей Искусств, ул. Кирова, 128
Стоимость единого билета на все выставки: 500 рублей, некоторые мастер-классы могут быть платными
Ночь Музеев в Музее Ижевска (0+)
В программе:
– экскурсии для детей и мастер-классы (0+), стоимость: 300 рублей;
– мастер-шоу «Поющая глина» (0+), стоимость: 100 рублей
– традиционная русская народная вечерка (6+), стоимость: 400 рублей.
И многое другое!
Полную программу мероприятий можно найти тут.
Когда: 16 мая с 10:00 до 22:00
Где: ул. Пушкинская, 247, Карла Маркса, 244а
Стоимость единого билета на все мероприятия: 500 рублей.
Ночь музеев в Национальном музее Удмуртии (6+)
В программе:
– концерт «Арсенал-Бэнд» (0+);
– автобусная экскурсия по Ижевску (6+);
– экскурсии по выставкам музея (6+);
– квест-прогулка (6+);
– театрализованная интерактивная программа (6+);
– мастер-классы (6+)
– огненное шоу и многое другое.
Полную программу можно найти тут. https://vk.com/wall-19044933_12333
Когда: 16 мая с 18:00 до 23:00
Где: Национальный музей Удмуртии, ул. Коммунаров, 287
Стоимость: по цене входного билета
Открытие мотосезона в Ижевске (12+)
В 13:00 более тысячи байкеров из Удмуртии и других регионов проедут по центральным улицам города и финишируют в Парке Кирова.
Также с 13:00 в фан-зоне Парка Кирова пройдет развлекательная программа:
– шоу каскадеров;
– выступление велосипедистов-экстремалов;
– тематические фото с «железными конями».
Когда: 16 мая в 13:00
Где: старт от Пушкинской, 247, финиш – парк Кирова.
Вход свободный
Лекция «Квантовая механика от А до Я» (16+)
Жителей Ижевска приглашают на научно-популярную лекцию Романа Юдаева – автора и ведущего научно-популярного подкаста «Звездануло» (18+), автора книги о современной физике и астрономии.
Обсудят:
– как протекало противостояние Эйнштейна и Бора?
– играет ли Бог в кости;
– что на самом деле имел в виду Шредингер со своим котом?
– как все это в итоге привело к появлению лазеров, транзисторов и современных компьютеров?
Когда: 16 мая в 16:00
Где: Советская, 11
Вход свободный, по записи
Спектакль «О, Мадонна!» (16+)
Постановка по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка».
Мафиози Утка Сэл покупает украденную «Мадонну» Рафаэля, чтобы перепродать её, но картина неожиданно меняет всю его семью.
Это ироничная история о том, как великое искусство преображает даже самых суровых людей. Премьера на ижевской сцене состоялась 14 мая 2025 года. Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут, один антракт.
Когда: 17 мая в 18:30
Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Билеты: от 880 рублей
Мастер-класс по рисованию вином (18+)
Ижевчан приглашают на необычный мастер-класс по рисованию в стиле японской графики суми-э.
Суми-э – это традиционная японская техника монохромной живописи тушью. Но на этом занятии предлагают заменить тушь на красное вино.
Все материалы будут предоставлены.
Когда: 17 мая в 13:00
Где: Оранжерея искусств, ул. Кирова, 8Г
Участие по записи.
Лекция «Селфи и эпоха самопрезентации» (16+)
В Ижевске пройдет открытая лекция-диалог, где будут говорить о селфи не как о тренде, а как о культурном и психологическом феномене.
Спикер: Надежда Прутовых – фотограф, психолог, коуч.
Вы узнаете:
– об эволюции автопортрета;
– о селфи;
– о том, как люди меняют образ в зависимости от того, для кого публикуем снимки.
Когда: 17 мая в 11:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Концерт «Дом души моей» (16+)
Жителей Ижевска приглашают на творческий вечер автора-исполнителя Наяза Султанова.
Наяз Султанова – поэт, автор сборника стихов «Размышления о жизни», автор и исполнитель собственных песен.
Когда: 17 мая в 16:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный.
Фильм «Своя в доску» (16+)
Строгая учительница хочет заставить сына не бросать школу и отказаться от мечты стать скейтером.
Они решают заключить пари: она встает на доску и участвует в соревнованиях по скейтбордингу, а он оканчивает школу.
Сможет ли героиня выйти из своей зоны комфорта и освоить этот вид спорта?
Страна: Россия
Актеры: Ольга Лерман («Поехавшая», 16+), Виктор Хориняк (Последний богатырь», 12+), Тимофей Кочнев («Соловей против Муромца», 6+), Максим Карушев («Лихие», 18+)
Год: 2026
Жанр: комедия
Фильм «Опасные отношения» (18+)
Семейная пара решает провести выходные у живописного озера, чтобы наладить отношения.
Но их планы на романтический отдых портят незванные и опасные гости, которые проникают в их дом. Теперь, чтобы выжить им предстоит довериться друг другу и заново узнать.
Страна: США
Актеры: Самара Уивинг («Я иду искать», 18+), Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму», 18+), Тимоти Олифант («Однажды в…Голливуде», 18+), Джульетт Льюис («Тайны и ложь», 18+)
Год: 2026
Жанр: комедия, боевик, триллер
Фильм «Дьявол носит Прада 2» (16+)
Редактор модного журнала Миранда Пристли вступает в борьбу за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, которая на данный момент работает в крупной французской компании.
Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.
Страна: США
Актеры: Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон», 12+), Энн Хэтэуэй («Война невест, 18+), Эмили Блант («Дикая парочка», 18+), Стэнли Туччи («Милые кости», 18+)
Год: 2026
Жанр: драма, комедия
