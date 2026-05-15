Куда сходить в Ижевске с 16 по 17 мая: Ночь музеев, открытие мотосезона и лекция о селфи

Сцена из спектакля «О, Мадонна!».

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, который пройдут в столице Удмуртии в эти выходные

Суббота

Ночь Музеев в Музее Искусств (0+)

Во время всероссийской акции «Ночь музеев» в Музее Искусств гостей ждут:

– экскурсии от реставратора и хранителя музея;

– творческая встреча с удмуртским художником Александром Чувашевым;

– творческие мастер-классы от художников;

– ночная экскурсия по зданию музея;

– концерт от хора «8Герц» и многое другое.

С полной программой можно ознакомиться здесь.

Когда: 16 мая с 13:00 до 00:00

Где: Музей Искусств, ул. Кирова, 128

Стоимость единого билета на все выставки: 500 рублей, некоторые мастер-классы могут быть платными

Ночь Музеев в Музее Ижевска (0+)

В программе:

– экскурсии для детей и мастер-классы (0+), стоимость: 300 рублей;

– мастер-шоу «Поющая глина» (0+), стоимость: 100 рублей

– традиционная русская народная вечерка (6+), стоимость: 400 рублей.

И многое другое!

Полную программу мероприятий можно найти тут.

Когда: 16 мая с 10:00 до 22:00

Где: ул. Пушкинская, 247, Карла Маркса, 244а

Стоимость единого билета на все мероприятия: 500 рублей.

Ночь музеев в Национальном музее Удмуртии (6+)

В программе:

– концерт «Арсенал-Бэнд» (0+);

– автобусная экскурсия по Ижевску (6+);

– экскурсии по выставкам музея (6+);

– квест-прогулка (6+);

– театрализованная интерактивная программа (6+);

– мастер-классы (6+)

– огненное шоу и многое другое.

Полную программу можно найти тут. https://vk.com/wall-19044933_12333

Когда: 16 мая с 18:00 до 23:00

Где: Национальный музей Удмуртии, ул. Коммунаров, 287

Стоимость: по цене входного билета

Открытие мотосезона в Ижевске (12+)

В 13:00 более тысячи байкеров из Удмуртии и других регионов проедут по центральным улицам города и финишируют в Парке Кирова.

Также с 13:00 в фан-зоне Парка Кирова пройдет развлекательная программа:

– шоу каскадеров;

– выступление велосипедистов-экстремалов;

– тематические фото с «железными конями».

Когда: 16 мая в 13:00

Где: старт от Пушкинской, 247, финиш – парк Кирова.

Вход свободный

Лекция «Квантовая механика от А до Я» (16+)

Жителей Ижевска приглашают на научно-популярную лекцию Романа Юдаева – автора и ведущего научно-популярного подкаста «Звездануло» (18+), автора книги о современной физике и астрономии.

Обсудят:

– как протекало противостояние Эйнштейна и Бора?

– играет ли Бог в кости;

– что на самом деле имел в виду Шредингер со своим котом?

– как все это в итоге привело к появлению лазеров, транзисторов и современных компьютеров?

Когда: 16 мая в 16:00

Где: Советская, 11

Вход свободный, по записи

Воскресенье

Спектакль «О, Мадонна!» (16+)

Постановка по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка».

Мафиози Утка Сэл покупает украденную «Мадонну» Рафаэля, чтобы перепродать её, но картина неожиданно меняет всю его семью.

Это ироничная история о том, как великое искусство преображает даже самых суровых людей. Премьера на ижевской сцене состоялась 14 мая 2025 года. Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут, один антракт.

Когда: 17 мая в 18:30

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 880 рублей

Мастер-класс по рисованию вином (18+)

Ижевчан приглашают на необычный мастер-класс по рисованию в стиле японской графики суми-э.

Суми-э – это традиционная японская техника монохромной живописи тушью. Но на этом занятии предлагают заменить тушь на красное вино.

Все материалы будут предоставлены.

Когда: 17 мая в 13:00

Где: Оранжерея искусств, ул. Кирова, 8Г

Участие по записи.

Лекция «Селфи и эпоха самопрезентации» (16+)

В Ижевске пройдет открытая лекция-диалог, где будут говорить о селфи не как о тренде, а как о культурном и психологическом феномене.

Спикер: Надежда Прутовых – фотограф, психолог, коуч.

Вы узнаете:

– об эволюции автопортрета;

– о селфи;

– о том, как люди меняют образ в зависимости от того, для кого публикуем снимки.

Когда: 17 мая в 11:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Концерт «Дом души моей» (16+)

Жителей Ижевска приглашают на творческий вечер автора-исполнителя Наяза Султанова.

Наяз Султанова – поэт, автор сборника стихов «Размышления о жизни», автор и исполнитель собственных песен.

Когда: 17 мая в 16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный.

Что посмотреть в кино?

Фильм «Своя в доску» (16+)

Строгая учительница хочет заставить сына не бросать школу и отказаться от мечты стать скейтером.

Они решают заключить пари: она встает на доску и участвует в соревнованиях по скейтбордингу, а он оканчивает школу.

Сможет ли героиня выйти из своей зоны комфорта и освоить этот вид спорта?

Страна: Россия

Актеры: Ольга Лерман («Поехавшая», 16+), Виктор Хориняк (Последний богатырь», 12+), Тимофей Кочнев («Соловей против Муромца», 6+), Максим Карушев («Лихие», 18+)

Год: 2026

Жанр: комедия

Фильм «Опасные отношения» (18+)

Семейная пара решает провести выходные у живописного озера, чтобы наладить отношения.

Но их планы на романтический отдых портят незванные и опасные гости, которые проникают в их дом. Теперь, чтобы выжить им предстоит довериться друг другу и заново узнать.

Страна: США

Актеры: Самара Уивинг («Я иду искать», 18+), Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму», 18+), Тимоти Олифант («Однажды в…Голливуде», 18+), Джульетт Льюис («Тайны и ложь», 18+)

Год: 2026

Жанр: комедия, боевик, триллер

Фильм «Дьявол носит Прада 2» (16+)

Редактор модного журнала Миранда Пристли вступает в борьбу за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, которая на данный момент работает в крупной французской компании.

Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.

Страна: США

Актеры: Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон», 12+), Энн Хэтэуэй («Война невест, 18+), Эмили Блант («Дикая парочка», 18+), Стэнли Туччи («Милые кости», 18+)

Год: 2026

Жанр: драма, комедия

