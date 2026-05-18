Главные новости Ижевска на утро 18 мая: гибель лосенка и дело дочери погибшего участника СВО

Новая неделя пришла в Ижевск.18 мая в нашем городе потеплеет до +30°С, осадков не ожидается. Начинаем неделю с краткого дайджеста главных событий прошедших выходных.

Лосенок забрел в Ижевск и погиб

В городке Металлургов в Ижевске утром 16 мая заметили лосенка, бежавшего по улицам микрорайона. Позже горожане рассказали, что животное погибло. Его тело обнаружили у дома № 17 по улице Школьной. Предполагаемая причина гибели животного – ДТП.

Глава СК заинтересовался делом о нарушении прав ребенка погибшего участника СВО в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о нарушении прав 11-летней жительницы Удмуртии.

В поступившем в адрес Бастрыкина обращении было указано, что мать ребенка скончалась несколько лет назад, а отец погиб в зоне специальной военной операции в 2025 году. Мачеха, оформившая удочерение в 2022 году, передала девочку бабушке, обещая сдать в детдом. При этом она продолжила получать пособия и пенсию по потере кормильца, хотя фактически не занималась ее воспитанием.

«В настоящее время бабушка ребенка безуспешно пытается оспорить удочерение», - говорится в сообщении.

Водитель электровелосипеда погиб в ночном ДТП в Сарапуле

В Сарапуле 17 мая произошло смертельное ДТП с участием электровелосипеда. Авария случилась около часа ночи на улице Раскольникова, рядом с домом №68.

По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал по тротуару на электровелосипеде, однако не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате полученных травм мужчина погиб на месте до приезда медиков.

