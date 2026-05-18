Прогноз погоды на неделю в Ижевске

На этой неделе в Ижевске будет по-летнему жарко и сухо. Осадков не ожидается, а солнце будет радовать горожан практически каждый день.

В понедельник, 18 мая, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +28 °С, а ночью – до +18 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 1 до 2 м/с.

Во вторник, 19 мая, днем столбик термометра поднимется до +29 °С, а ночью опустится до +17 °С. Ветер сменит направление на северо-восточное, а его скорость останется прежней.

В среду, 20 мая, днем прогнозируется до +24 °С, а ночью – до +10 °С. Северо-восточный ветер разовьет скорость до 4-6 м/с.

В четверг, 21 мая, днем потеплеет до +20 °С, а ночью – до +10 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 5 м/с.

В пятницу, 22 мая, днем синоптики обещают до +24 °С, а ночью – до +14 °С. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость – 3-6 м/с.

В субботу, 23 мая, днем прогнозируется до +26 °С, а ночью – до +16 °С. Направление и скорость ветра – прежние.

В воскресенье, 24 мая, днем столбик термометра поднимется до +26 °С, а ночью опустится до +13 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 5 м/с.

