После аномально жаркой прошлой недели в Ижевске заметно похолодало. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, грозы и постепенное снижение температуры.

В понедельник, 25 мая, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +25 °С, а ночью – до +14 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 1 до 7 м/с.

Во вторник, 26 мая, днем прогнозируется до +23 °С, а ночью – до +13 °С. Ветер сменит направление на южное, его скорость – от 1 до 6 м/с. В течение всего дня возможны дожди и грозы.

В среду, 27 мая, осадки продолжатся, а температура воздуха заметно снизится. Днем столбик термометра поднимется всего до +18 °С, а ночью опустится до +8 °С. Переменный ветер разовьет скорость от 1 до 5 м/с.

В четверг, 28 мая, днем ожидается до +16 °С, а ночью – вновь до +8 °С. Скорость западного ветра составит от 1 до 7 м/с. Не обойдется без дождя.

В пятницу, 29 мая, днем воздух прогреется до +14 °С, а ночью – подморозит до +6 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с. Есть вероятность осадков.

В субботу, 30 мая, днем столбик термометра поднимется до +17 °С, а ночью – опустится до +7 °С. Южный ветер разовьет скорость до 5 м/с. Вновь пойдет дождь.

В воскресенье, 31 мая, днем прогнозируется до +17 °С, а ночью – до +10 °С. Скорость южного ветра снизится до 4 м/с. Ожидаются осадки.

