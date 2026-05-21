Главные новости Ижевска на утро 21 мая: гибель подростка на водоеме и упавший на арматуру мужчина

21 мая в Ижевске синоптики обещают днем до +24°С и юго-восточный ветер. Начинаем этот четверг с краткого дайджеста главных событий прошедших выходных.

Врачи Ижевска спасли упавшего на арматуру пациента

Несчастный случай произошел на стройке. Пострадавшего оперативно доставили в хирургическое отделение, где врачи провели все необходимые исследования и уточнили, что жизненно важные органы не задеты. Однако арматура прошла прошло всего в 1-2 сантиметрах от крупных сосудов.

Главная сложность заключалась в том, что арматура пробила грудную клетку насквозь. Извлечь ее требовалось так, чтобы не задеть внутренние органы и сосуды, питающие сердце. Врачи аккуратно удалили инородное тело, обработали рану и ушили поврежденные ткани. Вмешательство прошло успешно. Уже через восемь дней пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии

Подросток утонул на пруду в Удмуртии

Трагедия произошла вечером 19 мая на пруду у села Люк в Завьяловском районе. Утонул 17-летний подросток.

По предварительной информации, подросток вместе с друзьями приехал на водоем, чтобы искупаться. Несчастный случай произошел, когда ребята решили переплыть пруд.

Тело нашли и извлекли из воды 20 мая.

Более 800 литров контрафактного алкоголя изъяли у двух жителей Ижевска

Двух 51-летних жителей Ижевска задержали по подозрению в производстве и продаже контрафактной алкогольной продукции.

По данным правоохранителей, с лета 2025 года по май 2026-го мужчины оборудовали в гараже одного из задержанных систему по производству алкоголя, а затем начали изготавливать контрафактную водку и коньяк. Полученный алкоголь сообщники продавали в канистрах по 5 литров.

Во время обысков у мужчин нашли и изъяли более 800 литров алкогольной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

