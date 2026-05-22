На выходных в Ижевске будет по-летнему тепло, но без палящего солнца. Ожидается облачная и сухая погода – отличные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 23 мая, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +26 °С, а ночью – до +15 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 6 м/с. Будет облачно, но без осадков.

В воскресенье, 24 мая, днем столбик термометра поднимется до +23 °С, а ночью – опустится до +10 °С. Переменный ветер разовьет скорость от 2 до 7 м/с. Вновь прогнозируется сухая погода.

А вот на следующей неделе, по предварительным данным, в Ижевск нагрянут затяжные дожди. Дневная температура будет варьироваться от +11 °С до +23 °С, а ночная – от +4 °С до +12 °С.

