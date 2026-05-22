Главные новости Ижевска на утро 22 мая: выздоровление выпавших из окон детей и дело «черных риелторов»

22 мая в Ижевске синоптики обещают днем до +27°С и юго-восточный ветер. Начинаем эту пятницу с краткого дайджеста главных событий прошедшего дня.

Выпавшие из окон в Удмуртии дети находятся в состоянии средней тяжести

Дети, пострадавшие при падении из окон в Сарапуле и Ижевске, получили травмы средней степени тяжести. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

Сейчас малыши находятся под наблюдением врачей Республиканской детской клинической больницы.

«К счастью, прогноз на их выздоровление благоприятный», – отметил министр.

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей и домашним арестом фигурантов дела «черных риелторов»

Меры пресечения семерым фигурантам дела «черных риелторов» оставили без изменений.

По версии следствия, с января 2020 года по август 2024 года 13 обвиняемых, действуя в составе преступного сообщества, похитили жилые помещения у 13 потерпевших, причинив ущерб на сумму более 15 млн рублей. Люди лишились права на свои квартиры.

Трое обвиняемых использовали служебное положение. Нотариус совершал незаконные действия по отчуждению недвижимости, в том числе в отношении недееспособных лиц. Судебный пристав-исполнитель обвиняется в получении взятки. Сотрудник налоговой службы – в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.

Обвиняемые и их защитники обжаловали эти решения. Семеро фигурантов просили смягчить меру – заменить стражу на домашний арест или запрет определенных действий

Верховный суд республики признал избранную меру законной и оставил решение Глазовского районного суда без изменения. Предварительное судебное заседание по делу пройдет в закрытом режиме 25 мая.

11-летний ребенок пострадал на пожаре в Удмуртии

Днем 20 мая в селе Грахово загорелся частный одноэтажный дом из пеноблоков. Возгорание произошло внутри гаража и на кровле строения, сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На момент возгорания в доме находился 11-летний ребенок. Мальчик проснулся от запаха дыма и выбежал на улицу. Однако при выходе из здания он получил ожоги тела второй степени. Пострадавшего направили в ожоговый центр Ижевска.

Огонь полностью уничтожил автомобиль «Чанган Юникс», повредил кровли жилого дома и гаража. Общая площадь пожара составила 160 кв. м.

