11-летний ребенок пострадал на пожаре в Удмуртии

Площадь пожара составила 160 кв. м.

Днем 20 мая в селе Грахово загорелся частный одноэтажный дом из пеноблоков. Возгорание произошло внутри гаража и на кровле строения, сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На момент возгорания в доме находился 11-летний ребенок. Мальчик проснулся от запаха дыма и выбежал на улицу. Однако при выходе из здания он получил ожоги тела второй степени. Пострадавшего направили в ожоговый центр Ижевска.

Огонь полностью уничтожил автомобиль «Чанган Юникс», повредил кровли жилого дома и гаража. Общая площадь пожара составила 160 кв. м.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

