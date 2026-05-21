Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 5:09

11-летний ребенок пострадал на пожаре в Удмуртии

Жилой дом загорелся в селе Грахово
Виола Романова
Площадь пожара составила 160 кв. м. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Площадь пожара составила 160 кв. м. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Днем 20 мая в селе Грахово загорелся частный одноэтажный дом из пеноблоков. Возгорание произошло внутри гаража и на кровле строения, сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На момент возгорания в доме находился 11-летний ребенок. Мальчик проснулся от запаха дыма и выбежал на улицу. Однако при выходе из здания он получил ожоги тела второй степени. Пострадавшего направили в ожоговый центр Ижевска.

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Огонь полностью уничтожил автомобиль «Чанган Юникс», повредил кровли жилого дома и гаража. Общая площадь пожара составила 160 кв. м.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле

Подросток утонул на пруду в Удмуртии