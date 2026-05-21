Верховный суд Удмуртии оставил под стражей и домашним арестом фигурантов дела «черных риелторов»

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меры пресечения семерым фигурантам дела «черных риелторов»

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меры пресечения семерым фигурантам дела «черных риелторов». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с января 2020 года по август 2024 года 13 обвиняемых, действуя в составе преступного сообщества, похитили жилые помещения у 13 потерпевших, причинив ущерб на сумму более 15 млн рублей. Люди лишились права на свои квартиры.

Трое обвиняемых использовали служебное положение. Нотариус совершал незаконные действия по отчуждению недвижимости, в том числе в отношении недееспособных лиц. Судебный пристав-исполнитель обвиняется в получении взятки. Сотрудник налоговой службы – в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.

Трое лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осуждены в особом порядке. В ходе предварительного следствия в отношении семерых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, троих отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определенных действий.

Обвиняемые и их защитники обжаловали эти решения. Семеро фигурантов просили смягчить меру – заменить стражу на домашний арест или запрет определенных действий, утверждая, что не намерены давить на следствие или мешать расследованию. Двое, находящиеся под домашним арестом, требовали отменить постановление и перевести их под запрет определенных действий.

Однако Верховный суд республики признал избранную меру законной и оставил решение Глазовского районного суда без изменения. Предварительное судебное заседание по делу пройдет в закрытом режиме 25 мая.

