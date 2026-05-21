НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:30

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей и домашним арестом фигурантов дела «черных риелторов»

Преступная группа незаконно лишила квартир 13 человек
Виола Романова
Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меры пресечения семерым фигурантам дела «черных риелторов»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меры пресечения семерым фигурантам дела «черных риелторов». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с января 2020 года по август 2024 года 13 обвиняемых, действуя в составе преступного сообщества, похитили жилые помещения у 13 потерпевших, причинив ущерб на сумму более 15 млн рублей. Люди лишились права на свои квартиры.

Трое обвиняемых использовали служебное положение. Нотариус совершал незаконные действия по отчуждению недвижимости, в том числе в отношении недееспособных лиц. Судебный пристав-исполнитель обвиняется в получении взятки. Сотрудник налоговой службы – в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.

Трое лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осуждены в особом порядке. В ходе предварительного следствия в отношении семерых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, троих отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определенных действий.

Обвиняемые и их защитники обжаловали эти решения. Семеро фигурантов просили смягчить меру – заменить стражу на домашний арест или запрет определенных действий, утверждая, что не намерены давить на следствие или мешать расследованию. Двое, находящиеся под домашним арестом, требовали отменить постановление и перевести их под запрет определенных действий.

Однако Верховный суд республики признал избранную меру законной и оставил решение Глазовского районного суда без изменения. Предварительное судебное заседание по делу пройдет в закрытом режиме 25 мая.

