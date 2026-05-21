Выпавшие из окон в Удмуртии дети находятся в состоянии средней тяжести

Инциденты произошли 16 и 19 мая Фото: Архив КП.

Дети, пострадавшие при падении из окон в Сарапуле и Ижевске, получили травмы средней степени тяжести. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения региона Сергей Багин.

Сейчас малыши находятся под наблюдением врачей Республиканской детской клинической больницы.

«К счастью, прогноз на их выздоровление благоприятный», – отметил министр.

Напомним, инциденты произошли 16 и 19 мая. В обоих случаях малыши в возрасте 1 и 2 лет упали с третьего этажа. Следственный комитет проводит по факту произошедшего доследственные проверки.

