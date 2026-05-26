Что ждет американский клен: будут ли массово вырубать деревья в Ижевске

Фото: Архив КП.
Весной в России начали активно обсуждать борьбу с американским кленом – деревом, которое быстро разрастается и вытесняет другие растения. После новостей из Москвы и Подмосковья у жителей Ижевска тоже появились вопросы: будут ли вырубать такие деревья в городе и могут ли оштрафовать дачников за клен на участке.
С таким вопросом к нам обратилась ижевчанка Любовь.
«Слышала, что теперь американский клен будет считаться вредным растением, и его нужно вырубать. У меня на даче растет такое дерево. Теперь за его выращивание могут оштрафовать? Как за борщевик?» – спросила женщина.
В администрации Ижевска пояснили: сейчас американский клен официально не входит в список опасных инвазивных растений в Удмуртии. Поэтому ни о каких штрафах для владельцев дач и частных домов речи пока не идет.
Как сообщили в мэрии, на дачных, садовых и приусадебных участках ижевчане могут самостоятельно спиливать деревья без получения специального разрешения – порубочного билета.
Это касается территорий:
- ИЖС;
- садоводства;
- огородничества;
- личного подсобного хозяйства.
А вот на остальных территориях города вырубка деревьев регулируется отдельными правилами.
В администрации уточнили: в 2026 году в Удмуртии действительно утвердили список опасных инвазивных растений, но пока туда вошли только восемь видов травянистых растений.
Ясенелистного клена в перечне нет. При этом власти не исключают, что ситуация может измениться в будущем. Если дерево официально признают инвазивным видом, для его вырубки могут ввести отдельные правила.
Пока же массовой кампании по уничтожению американского клена в Ижевске не планируется. Сейчас в городе продолжают бороться только с борщевиком Сосновского.
Также в администрации напомнили: молодую поросль деревьев толщиной до 5 сантиметров, в том числе американского клена, можно убирать после оформления порубочного билета без возмещения ущерба.
