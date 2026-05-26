Что ждет американский клен: будут ли массово вырубать деревья в Ижевске

Стоит ли озаботиться вырубкой кленов на своем участке? Фото: Архив КП.

Весной в России начали активно обсуждать борьбу с американским кленом – деревом, которое быстро разрастается и вытесняет другие растения. После новостей из Москвы и Подмосковья у жителей Ижевска тоже появились вопросы: будут ли вырубать такие деревья в городе и могут ли оштрафовать дачников за клен на участке.

С таким вопросом к нам обратилась ижевчанка Любовь.

«Слышала, что теперь американский клен будет считаться вредным растением, и его нужно вырубать. У меня на даче растет такое дерево. Теперь за его выращивание могут оштрафовать? Как за борщевик?» – спросила женщина.

В администрации Ижевска пояснили: сейчас американский клен официально не входит в список опасных инвазивных растений в Удмуртии. Поэтому ни о каких штрафах для владельцев дач и частных домов речи пока не идет.

Нужно ли разрешение на вырубку деревьев

Как сообщили в мэрии, на дачных, садовых и приусадебных участках ижевчане могут самостоятельно спиливать деревья без получения специального разрешения – порубочного билета.

Это касается территорий:

- ИЖС;

- садоводства;

- огородничества;

- личного подсобного хозяйства.

А вот на остальных территориях города вырубка деревьев регулируется отдельными правилами.

Будут ли вырубать американский клен в Ижевске

В администрации уточнили: в 2026 году в Удмуртии действительно утвердили список опасных инвазивных растений, но пока туда вошли только восемь видов травянистых растений.

Ясенелистного клена в перечне нет. При этом власти не исключают, что ситуация может измениться в будущем. Если дерево официально признают инвазивным видом, для его вырубки могут ввести отдельные правила.

Пока же массовой кампании по уничтожению американского клена в Ижевске не планируется. Сейчас в городе продолжают бороться только с борщевиком Сосновского.

Также в администрации напомнили: молодую поросль деревьев толщиной до 5 сантиметров, в том числе американского клена, можно убирать после оформления порубочного билета без возмещения ущерба.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е

Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение