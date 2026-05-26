Тайны Ижевска: откуда взялись «Ягодка», Колтома и памятник пельменю

Продолжаем разбираться в необычных историях Ижевска. На этот раз – почему психоневрологическую больницу называют «Ягодкой», как появился памятник пельменю и откуда взялось загадочное слово «Колтома».
Ижевчане давно привыкли к слову «Ягодка» – именно так многие называют психоневрологическую больницу в городке Металлургов.
Причем подобные прозвища для психиатрических учреждений встречаются по всей стране. В Симферополе есть «Розочка», в Воронеже – «Тенек», а в Ульяновске – «Карамзинка». Чаще всего такие названия делают специально более мягкими и безобидными.
Корпус психоневрологической больницы в Металлурге открылся в 1975 году, а до этого психиатрическая помощь в Удмуртии оказывалась в зданиях на улице Свободы.
Версий происхождения названия «Ягодка» в Ижевске сразу несколько. По одной из них, один из врачей обращался к пациентам словами: «Ягодки мои». По другой – прозвище связано с местом для уколов.
Ижевский историк Игорь Кобзев считает, что название могло быть своеобразным кодовым словом.
«”Ягодка” – это “секретный” объект на поляне среди леса, куда на лечение надо ходить скрытно, чтобы никто из знакомых случайно не увидел», – объясняет Игорь Кобзев.
Еще одна версия связана с улицей Фруктовой и садовыми массивами, которые появились здесь в середине прошлого века.
Скульптура «Пельмень» у кафе «Позимь» давно стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей Ижевска. Памятник появился в 2004 году и считается первой в России городской скульптурой, посвященной пельменю.
Автор проекта Алексей Шкляев подчеркивал, что слово «пельмень» напрямую связано с удмуртским языком.
«В удмуртском языке “пель” обозначает “ухо”, а “нянь” – “хлеб”», – рассказывал Алексей Шкляев.
Именно поэтому в Ижевске уже несколько лет проходит фестиваль «Всемирный день пельменя».
Название «Колтома» в Ижевске известно многим – так называют часть городка Металлургов рядом с прудом.
Слово встречается еще в дореволюционных документах. В архивах Колтома упоминается уже в 1868 году. Тогда район был почти окраиной: дальше начинался густой лес, где водились волки, лоси и медведи. А сама Колтома имела репутацию неспокойного и даже опасного места.
С происхождением названия до сих пор нет ясности. Самая необычная версия связана с жившим здесь американским инженером по имени Том, который якобы обозначил свой участок колом – отсюда и появилось выражение «кол Тома».
Есть и более реалистичные варианты. Некоторые историки связывают название с рыболовством на пруду, другие – со старыми словами, обозначавшими ухабистую и разбитую дорогу.
Именно такие загадки и делают историю старого Ижевска особенно живой и интересной.
