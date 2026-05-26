Тайны Ижевска: откуда взялись «Ягодка», Колтома и памятник пельменю

Памятник пельменю любят и гости, и жители города. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Продолжаем разбираться в необычных историях Ижевска. На этот раз – почему психоневрологическую больницу называют «Ягодкой», как появился памятник пельменю и откуда взялось загадочное слово «Колтома».

Почему психбольницу в Ижевске называют «Ягодкой»

Ижевчане давно привыкли к слову «Ягодка» – именно так многие называют психоневрологическую больницу в городке Металлургов.

Причем подобные прозвища для психиатрических учреждений встречаются по всей стране. В Симферополе есть «Розочка», в Воронеже – «Тенек», а в Ульяновске – «Карамзинка». Чаще всего такие названия делают специально более мягкими и безобидными.

Посетители и пациент психиатрической больницы на улице Свободы. 1952 год. Фото: Ю. Вахрушев, goskatalog.ru

Корпус психоневрологической больницы в Металлурге открылся в 1975 году, а до этого психиатрическая помощь в Удмуртии оказывалась в зданиях на улице Свободы.

Версий происхождения названия «Ягодка» в Ижевске сразу несколько. По одной из них, один из врачей обращался к пациентам словами: «Ягодки мои». По другой – прозвище связано с местом для уколов.

Ижевский историк Игорь Кобзев считает, что название могло быть своеобразным кодовым словом.

«”Ягодка” – это “секретный” объект на поляне среди леса, куда на лечение надо ходить скрытно, чтобы никто из знакомых случайно не увидел», – объясняет Игорь Кобзев.

Здание психоневрологической больницы в городке Металлургов открылось в 1975 году. До середины 70-х годов центром развития психиатрической помощи в Удмуртии были два здания на ул. Свободы. На снимке – как раз один из корпусов. Фото: vk.com/ya_izhevsk

Еще одна версия связана с улицей Фруктовой и садовыми массивами, которые появились здесь в середине прошлого века.

Зачем в Ижевске поставили памятник пельменю

Скульптура «Пельмень» у кафе «Позимь» давно стала одной из самых узнаваемых достопримечательностей Ижевска. Памятник появился в 2004 году и считается первой в России городской скульптурой, посвященной пельменю.

Памятник «Пельмень» в Ижевске. 2025 год. Фото: Данил Иванов, архив редакции

Автор проекта Алексей Шкляев подчеркивал, что слово «пельмень» напрямую связано с удмуртским языком.

«В удмуртском языке “пель” обозначает “ухо”, а “нянь” – “хлеб”», – рассказывал Алексей Шкляев.

Именно поэтому в Ижевске уже несколько лет проходит фестиваль «Всемирный день пельменя».

Что такое Колтома и почему этот район считался опасным

Название «Колтома» в Ижевске известно многим – так называют часть городка Металлургов рядом с прудом.

Карта схема рабочей «Колтомы», 1927 год. Фото: iz-article.ru

Слово встречается еще в дореволюционных документах. В архивах Колтома упоминается уже в 1868 году. Тогда район был почти окраиной: дальше начинался густой лес, где водились волки, лоси и медведи. А сама Колтома имела репутацию неспокойного и даже опасного места.

Вид на пруд и «Колтому». 1972 год. Фото: Ф. А. Жемелев, НМУР

С происхождением названия до сих пор нет ясности. Самая необычная версия связана с жившим здесь американским инженером по имени Том, который якобы обозначил свой участок колом – отсюда и появилось выражение «кол Тома».

Улица 30 лет Победы в сторону ул. Кирова в 1990-е годы. Фото: iz-article.ru

Есть и более реалистичные варианты. Некоторые историки связывают название с рыболовством на пруду, другие – со старыми словами, обозначавшими ухабистую и разбитую дорогу.

Именно такие загадки и делают историю старого Ижевска особенно живой и интересной.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е

Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение