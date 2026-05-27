Дачники сверяются с Луной: календарь посадок на июнь 2026 года в Ижевске

Июнь для дачников Удмуртии – один из самых напряженных месяцев сезона. Земля уже прогрелась, но погода все еще способна удивить: жара резко сменяется холодными ночами и ливнями. Именно поэтому многие садоводы ориентируются не только на прогнозы синоптиков, но и на лунный календарь.
Подготовили посевной календарь на июнь 2026 года с учетом фаз Луны и особенностей климата Удмуртии.
В июне 2026 года Луна будет влиять на работы в огороде следующим образом:
- с 1 по 14 июня – убывающая Луна;
- 15 июня – Новолуние;
- с 16 по 29 июня – растущая Луна;
- 30 июня – Полнолуние.
Считается, что во время убывающей Луны растения активнее развивают корни, а на растущей – надземную часть, листья и плоды.
Самые благоприятные даты: 17, 25 и 29 июня.
Также хорошие для посадок: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26 и 28 июня.
Неблагоприятные дни: 14, 15 и 30 июня, а также 5 и 7 июня.
В первой половине месяца, пока Луна убывает, садоводам советуют заниматься корнеплодами.
Для посадки моркови, свеклы репы лучше всего подойдут 3, 4 и 12 июня.
Лук и чеснок рекомендуется высаживать 2, 3, 4 и 12 июня.
15 июня, в Новолуние, от посадок советуют отказаться совсем. Это время лучше посвятить хозяйственным работам: подготовить теплицы, привести в порядок грядки или установить опоры для томатов.
После 16 июня Луна начнет расти, а вместе с этим обычно приходит стабильное тепло.
Лучшие дни для высадки томатов, перцев и баклажанов – 16, 17, 18, 28 и 29 июня.
Для огурцов и кабачков наиболее удачными считаются 16, 17 и 18 июня.
А любителям цветов советуют обратить внимание на период с 20 по 24 июня – в эти даты растения особенно хорошо приживаются.
Для полива и подкормок лучше всего подойдут 3, 4, 8, 9, 25 и 26 июня.
Для борьбы с вредителями – 2, 3, 4, 12, 16 и 17 июня.
Также в июне важно не забывать:
- удалять стрелки у чеснока;
- рыхлить почву;
- окучивать картофель;
- следить за тлей на яблонях и смородине.
Даже если днем в Ижевске стоит жара, ночью температура может резко опускаться ниже +10 градусов. Особенно чувствительны к таким перепадам огурцы, перцы и баклажаны.
Поэтому опытные дачники советуют держать под рукой укрывной материал и в холодные дни переносить полив на утреннее время.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е
Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение