Дачники сверяются с Луной: календарь посадок на июнь 2026 года в Ижевске

Пора высаживать томаты, огурцы и перцы.

Июнь для дачников Удмуртии – один из самых напряженных месяцев сезона. Земля уже прогрелась, но погода все еще способна удивить: жара резко сменяется холодными ночами и ливнями. Именно поэтому многие садоводы ориентируются не только на прогнозы синоптиков, но и на лунный календарь.

Подготовили посевной календарь на июнь 2026 года с учетом фаз Луны и особенностей климата Удмуртии.

Какие дни июня считаются самыми удачными

В июне 2026 года Луна будет влиять на работы в огороде следующим образом:

- с 1 по 14 июня – убывающая Луна;

- 15 июня – Новолуние;

- с 16 по 29 июня – растущая Луна;

- 30 июня – Полнолуние.

Считается, что во время убывающей Луны растения активнее развивают корни, а на растущей – надземную часть, листья и плоды.

Самые благоприятные даты: 17, 25 и 29 июня.

Также хорошие для посадок: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26 и 28 июня.

Неблагоприятные дни: 14, 15 и 30 июня, а также 5 и 7 июня.

Когда лучше сажать овощи в Удмуртии

В первой половине месяца, пока Луна убывает, садоводам советуют заниматься корнеплодами.

Для посадки моркови, свеклы репы лучше всего подойдут 3, 4 и 12 июня.

Лук и чеснок рекомендуется высаживать 2, 3, 4 и 12 июня.

15 июня, в Новолуние, от посадок советуют отказаться совсем. Это время лучше посвятить хозяйственным работам: подготовить теплицы, привести в порядок грядки или установить опоры для томатов.

Когда высаживать томаты, огурцы и перцы

После 16 июня Луна начнет расти, а вместе с этим обычно приходит стабильное тепло.

Лучшие дни для высадки томатов, перцев и баклажанов – 16, 17, 18, 28 и 29 июня.

15 июня лучше ничего не сажать.

Для огурцов и кабачков наиболее удачными считаются 16, 17 и 18 июня.

А любителям цветов советуют обратить внимание на период с 20 по 24 июня – в эти даты растения особенно хорошо приживаются.

Когда заниматься поливом и обработкой растений

Для полива и подкормок лучше всего подойдут 3, 4, 8, 9, 25 и 26 июня.

Для борьбы с вредителями – 2, 3, 4, 12, 16 и 17 июня.

Также в июне важно не забывать:

- удалять стрелки у чеснока;

- рыхлить почву;

- окучивать картофель;

- следить за тлей на яблонях и смородине.

Даже если днем в Ижевске стоит жара, ночью температура может резко опускаться ниже +10 градусов. Особенно чувствительны к таким перепадам огурцы, перцы и баклажаны.

Поэтому опытные дачники советуют держать под рукой укрывной материал и в холодные дни переносить полив на утреннее время.

