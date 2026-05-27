Это важный сигнал: почему собаки из Ижевска чихают во время игр

Оказывается, питомцы выбирают интересный способ донести свои чувства.

Вы играете с собакой. Она носится по комнате, рычит, прыгает и вдруг резко чихает. Многие в этот момент настораживаются: не заболела ли?

Но кинологи уверяют – чаще всего такой чих вообще не связан с простудой. На самом деле собаки используют его как способ общения. Узнали, о чем питомцы хотят сообщить.

Почему собаки чихают во время игры

Во время активной игры животные могут вести себя довольно грубо: толкаться, хватать друг друга зубами, рычать и валить с ног. Со стороны это иногда выглядит почти как драка.

Именно поэтому у собак появились особые сигналы, которые помогают показать: опасности нет. Игровое чихание – один из таких сигналов. Коротким фырканьем собака словно говорит: «Я играю. Все хорошо. Я не собираюсь нападать».

Чихание может быть признаком простуды, однако болезнь сопровождается рядом и других симптомов.

Чаще всего такой чих появляется именно в разгар эмоциональной возни – когда пес особенно возбужден и активно контактирует с человеком или другой собакой.

Как понять, что это не болезнь

Отличить игровое чихание от настоящей проблемы довольно просто.

Если после чиха питомец продолжает бегать, вилять хвостом и дурачиться, то поводов для тревоги обычно нет. Игровое чихание происходит именно в момент активности и быстро проходит. А вот если собака чихает в покое, выглядит вялой, у нее появились выделения из носа или пропал аппетит – тогда уже стоит показать животное ветеринару.

Питомцы могут припадать на передние лапы, как бы приглашая нас в игру.

Кинологи отмечают: собаки, которые используют подобные сигналы, обычно лучше социализированы. Они спокойнее играют с другими животными, легче ладят с детьми и реже провоцируют конфликты. По сути, такой чих говорит о том, что питомец умеет контролировать эмоции и правильно взаимодействует с окружающими.

Какие еще сигналы подают собаки

Интересно, что чихание – далеко не единственный способ собачьего общения.

Во время игры питомцы также могут припадать передними лапами к полу, отворачивать голову, делать паузы или облизывать нос. Все это помогает показать дружелюбный настрой и избежать настоящей агрессии.

Так что в следующий раз, когда пес неожиданно чихнет прямо посреди игры, возможно, он просто пытается вас успокоить.

