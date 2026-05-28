Добавьте это в лейку: необычный способ спасти комнатные растения в Ижевске

Любители комнатных растений неожиданно вспомнили старый способ ухода за цветами – класть медную монету в лейку с водой. Метод уже обсуждают садоводы по всей в Удмуртии и всей России: многие уверяют, что после такого полива растения начинают выглядеть заметно лучше.
Причем никаких дорогих удобрений для этого не нужно – только обычная монета и немного времени. Узнали подробности.
Еще в древности люди замечали: вода в медных сосудах дольше остается свежей и не цветет. Медные кувшины использовали греки, а позже крестьяне начали класть медные предметы в бочки для полива огородов.
Все дело в реакции, которая происходит в воде. Когда медная монета долго лежит в жидкости, она постепенно выделяет ионы меди – Cu² . Эти вещества обладают антимикробным эффектом:
– подавляют бактерии;
– замедляют развитие грибков;
– мешают размножению водорослей.
При этом концентрация меди остается очень слабой и не опасной для растений.
Такой полив особенно ценят владельцы комнатных растений, которые часто сталкиваются с корневой гнилью или плесенью в грунте.
Считается, что вода с медью помогает:
– снизить риск грибковых заболеваний;
– уменьшить появление зеленого налета на земле;
– защитить растения от бактериальных инфекций;
– восполнить нехватку меди как микроэлемента.
Кроме того, медь участвует в фотосинтезе и помогает растениям формировать хлорофилл.
Современные монеты почти не дают эффекта – в них слишком мало меди. Поэтому цветоводы советуют использовать старые советские монеты номиналом 1, 2, 3 или 5 копеек, выпущенные до 1991 года.
Перед использованием монету нужно очистить от налета. Обычно ее натирают солью с каплей уксуса, промывают и высушивают.
После этого монету кладут на дно лейки, наливают воду комнатной температуры и оставляют на 6–8 часов.
Однако специалисты предупреждают: переусердствовать с медью нельзя. Если использовать слишком много монет или постоянно поливать растения только такой водой, медь начнет накапливаться в грунте и может тормозить рост цветов.
Поэтому садоводы советуют соблюдать простые правила:
– использовать только одну монету;
– не настаивать воду слишком долго;
– чередовать «медный» полив с обычным.
И главное – помнить, что монета не заменит полноценный уход. Если растение уже серьезно болеет, нужно искать основную причину проблемы.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е
Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение