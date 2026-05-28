Добавьте это в лейку: необычный способ спасти комнатные растения в Ижевске

Копеечный практически в буквальном смысле способ улучшить самочувствие растений.

Любители комнатных растений неожиданно вспомнили старый способ ухода за цветами – класть медную монету в лейку с водой. Метод уже обсуждают садоводы по всей в Удмуртии и всей России: многие уверяют, что после такого полива растения начинают выглядеть заметно лучше.

Причем никаких дорогих удобрений для этого не нужно – только обычная монета и немного времени. Узнали подробности.

Почему монета меняет свойства воды

Еще в древности люди замечали: вода в медных сосудах дольше остается свежей и не цветет. Медные кувшины использовали греки, а позже крестьяне начали класть медные предметы в бочки для полива огородов.

Все дело в реакции, которая происходит в воде. Когда медная монета долго лежит в жидкости, она постепенно выделяет ионы меди – Cu² . Эти вещества обладают антимикробным эффектом:

– подавляют бактерии;

– замедляют развитие грибков;

– мешают размножению водорослей.

При этом концентрация меди остается очень слабой и не опасной для растений.

Чем «медная» вода полезна для цветов

Такой полив особенно ценят владельцы комнатных растений, которые часто сталкиваются с корневой гнилью или плесенью в грунте.

Важно чередовать такой полив с обычной водой.

Считается, что вода с медью помогает:

– снизить риск грибковых заболеваний;

– уменьшить появление зеленого налета на земле;

– защитить растения от бактериальных инфекций;

– восполнить нехватку меди как микроэлемента.

Кроме того, медь участвует в фотосинтезе и помогает растениям формировать хлорофилл.

Какие монеты подходят лучше всего

Современные монеты почти не дают эффекта – в них слишком мало меди. Поэтому цветоводы советуют использовать старые советские монеты номиналом 1, 2, 3 или 5 копеек, выпущенные до 1991 года.

Перед использованием монету нужно очистить от налета. Обычно ее натирают солью с каплей уксуса, промывают и высушивают.

После этого монету кладут на дно лейки, наливают воду комнатной температуры и оставляют на 6–8 часов.

Однако специалисты предупреждают: переусердствовать с медью нельзя. Если использовать слишком много монет или постоянно поливать растения только такой водой, медь начнет накапливаться в грунте и может тормозить рост цветов.

Поэтому садоводы советуют соблюдать простые правила:

– использовать только одну монету;

– не настаивать воду слишком долго;

– чередовать «медный» полив с обычным.

И главное – помнить, что монета не заменит полноценный уход. Если растение уже серьезно болеет, нужно искать основную причину проблемы.

