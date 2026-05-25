Куда сходить в Ижевске с 25 по 29 мая: концерт «The Hatters» и спектакль «Только для женщин»

Сцена из спектакля «Только для женщин». Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в Ижевске на этой неделе

Вторник

Концерт группы «The Hatters» (6+)

Юрий Музыченко из группы «The Hatters» на выступлении в Ижевске в 2020 году. Фото: архив редакции

В столице Удмуртии пройдет концерт группы «The Hatters». В честь своего 10-летия группа исполнит лучшие хиты.

«The Hatters» – российская рок-группа, исполняющая в жанрах поп-рок, фолк-панк, фолк-рок, поп-музыка, романс, авангардная и электронная музыка.

В их копилке такие хиты как: «Я делаю шаг», «Да, со мной не просто», «Где-то там», «Город поет» и многие другие.

Состав группы: Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко.

Когда: 26 мая в 20:00

Где: УДС «Арена», ул. проспект Конструктора М.Т. Калашникова, 13/1.

Билеты: от 3200 рублей

Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (12+)

В столице Удмуртии продолжается литературный фестиваль.

Программа 26 мая:

– творческая встреча с писателем и композитором Иваном Пушкаревым (12+) в 17:00. Гостей ждет разговор о литературе, музыке и Ижевске как источнике вдохновения. На встрече Иван Пушкарев представит истории и образы из книги «Музыка в прозе. Ночной Ижевск», расскажет о создании своих произведений и музыкальных проектов.

– творческая встреча с писателем, композитором, автором-исполнителем Галиной Лошкаревой (12+) в 17:00. Гостей ждет разговор о родных местах, людях, памяти и творчестве. Встреча объединит истории, музыку, воспоминания и страницы книг, посвященных Удмуртии и ее талантливым людям.

– творческий вечер поэтессы, члена Союза писателей УР Эльвиры Цепляевой (12+) в 18:30. Кроме стихов, зрителей также ждут музыкальные номера и выступление ансамбля русских народных инструментов «Русский сувенир» из Воткинска под руководством Екатерины Храмцовой.

Когда: 26 мая в 17:00

Где: Национальная библиотека Удмуртии, ул. Советская, 11

Вход свободный

Среда

Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (12+)

Программа 27 мая:

– лекция литературоведа, автора и ведущего просветительских программ на радио и телевидении Дмитрия Бака (12+) в 11:00.

Речь пойдет о том, как мы читаем Пушкина сегодня – во второй четверти XXI века. Изменилось ли наше восприятие его поэзии? Легко ли современному читателю по-настоящему понять пушкинские стихи?

Когда: 27 мая в 11:00

Где: Национальная библиотека Удмуртии, ул. Советская, 11

Вход свободный

Музыкально-поэтическая гостиная «Цветы – земной красы начало» (12+)

В программе:

– легенды о происхождении цветов;

– стихи и песни, посвященные земной красоте;

– рассказ о целебной силе трав и цветов;

– праздники цветов — от древности до наших дней;

– красивые видеозарисовки.

Когда: 27 мая в 16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный.

Оперетта «Летучая мышь» (16+)

Сцена из Оперетты «Летучая мышь». Фото: Государственный театр оперы и балета Удмуртии

Оперетта «Летучая мышь» австрийского композитора Иоганна Штрауса.

Эта постановка о семейных перипетиях, любовных отношениях, ревности и интригах. Главный герой Генрих Айзенштайн влюбляется на балу-маскараде в таинственную незнакомку в образе летучей мыши. Он даже не догадывается, что под маской скрывается его супруга…

Когда: 27 мая в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртии, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 800 рублей

Четверг

Концерт Натальи Кондаковой (12+)

Горожан приглашают на концерт Натальи Кондаковой – эстрадно-джазовой певицы, лауреата межрегиональных и международных фестивалей, участницы вокальных конкурсов и музыкальных событий Ижевска.

В программе прозвучат хиты прошлых лет, песни из любимых кинофильмов и не только.

Когда: 28 мая в 18:30

Где: библиотека им Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный.

Спектакль «Только для женщин» (18+)

Шесть друзей остались без работы. Они решили как следует насладиться свободой. Выпивали в дешевом баре, ввязывались в случайные потасовки и жаловались друг другу на семейную жизнь.

Однажды им на глаза попалась реклама мужского стриптиза и они решили попробовать себя в той сфере!

Что же из этого выйдет?

Когда: 28 мая в 18:30

Где: Государственный русский драматический театр УР, ул. Максима Горького, 71

Билеты: 880 рублей

Лекция «Вселенная в одной таблице» (16+)

В Ижевске пройдет лекция доктора физико-математических наук, преподавателя ИжГТУ Ольги Канунниковой

Она расскажет:

– о границах таблицы Менделеева;

– о строении атома;

– о химическом составе нашего тела, который повторяет распространенность элементов во Вселенной и многом другом.

Когда: 28 мая в 18:30

Где: Информационный центр по атомной энергии Ижевска

Вход свободный

Лекция «Преданья старины глубокой: что таит в себе история слов» (6+)

Горожан приглашают на лекцию в рамках выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа».

Здесь гости познакомятся с историей слов, узнают о связи языка с культурой. Лекцию проведет Татьяна Фомина – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института языка и литературы УдГУ.

Когда: 28 мая в 18:00

Где: Карла Маркса, 244а

Стоимость: от 300 рублей

Пятница

Выставка «Юрий Осипов. Сохраняя традиции» (0+)

Ижевчан приглашают на выставку работ известного удмуртского живописца, графика, педагога, Члена Союза художников России, Заслуженного работника культуры республики – Юрия Осипова.

Здесь представлено 11 масштабных картин из собрания автора в технике масляной живописи.

Каждый холст – это встреча человека с его корнями, где земное и божественное, мимолетное и вечное сливаются в единый ритм.

Когда: выставка работает до 2 августа с 10:00 до 18:00

Где: Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, ул. Кирова, 128

Стоимость билетов: от 100 рублей

Мастер-класс по созданию косметики (16+)

Участников научат делать бальзам для губ своими руками. Все материалы будут предоставлены. Подробности можно узнать здесь https://vk.com/club50856059

Когда: 29 мая в 18:00

Где: Мастерская студия Арт-сундучок, ул. Квартальный проезд, 82

Стоимость: 1000 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Майкл» (18+)

Кадр из фильма «Майкл». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Майкл Джексон – один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, он был простым парнем. Фильм расскажет о его становлении, взрослении, взлетах и падении, которые привели его к головокружительному успеху.

Главную роль исполнил племянник Майкла Джексона – Джаафар Джексон. Это его первая роль в кино.

Актеры: Джаафар Джексон (начинающий актер), Джулиано Вальди (начинающий актер), Колман Доминго («Времена года», 18+), Натаниэл Логан Макинтайр («Милые обманщицы: Первородный грех», 18+)

Страна: Великобритания, США

Год: 2026

Жанр: биография, драма, музыка

Фильм «Обсессия» (18+)

Кадр из фильма «Обсессия». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную волшебную палочку. По легенде, если ее сломать, то исполнится твое заветное желание.

Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И его желание на какое-то время исполняется, но его счастью быстро приходит конец – Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими…

Страна: США

Актеры: Майкл Джонстон («Оборотень», 18+), Инде Наварретт («13 причин почему», 18+), Купер Томлинсон («Охотники за сокровищами», 6+), Меган Лоулесс («Чужая ненависть», 18+)

Год: 2025

Жанр: ужасы

Мультфильм «Тень» (6+)

Кадр из мультфильма «Тень». Фото: скриншот из трейлера к мультфильму

Скотти – бродячий кот. Однажды в его жизни появляется домашняя кошка по кличке Тень. Они отправляются в совместное путешествие, где Скотти предстоит сделать выбор между желанной свободой и дружбой.

Страна: Германия

Год: 2025

Жанр: анимация, семейный, приключения

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Угроза жизни: что важно знать жителям Удмуртии про новый хантавирус

«Так и живем»: Елизавета Туктамышева выложила совместные фото с Петром Гуменником

Семерых детей спасли из горящей многоэтажки на улице Сивкова в Ижевске