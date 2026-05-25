Куда сходить в Ижевске с 25 по 29 мая: концерт «The Hatters» и спектакль «Только для женщин»

Концерт группы «The Hatters» (6+)
В столице Удмуртии пройдет концерт группы «The Hatters». В честь своего 10-летия группа исполнит лучшие хиты.
«The Hatters» – российская рок-группа, исполняющая в жанрах поп-рок, фолк-панк, фолк-рок, поп-музыка, романс, авангардная и электронная музыка.
В их копилке такие хиты как: «Я делаю шаг», «Да, со мной не просто», «Где-то там», «Город поет» и многие другие.
Состав группы: Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко.
Когда: 26 мая в 20:00
Где: УДС «Арена», ул. проспект Конструктора М.Т. Калашникова, 13/1.
Билеты: от 3200 рублей
Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (12+)
В столице Удмуртии продолжается литературный фестиваль.
Программа 26 мая:
– творческая встреча с писателем и композитором Иваном Пушкаревым (12+) в 17:00. Гостей ждет разговор о литературе, музыке и Ижевске как источнике вдохновения. На встрече Иван Пушкарев представит истории и образы из книги «Музыка в прозе. Ночной Ижевск», расскажет о создании своих произведений и музыкальных проектов.
– творческая встреча с писателем, композитором, автором-исполнителем Галиной Лошкаревой (12+) в 17:00. Гостей ждет разговор о родных местах, людях, памяти и творчестве. Встреча объединит истории, музыку, воспоминания и страницы книг, посвященных Удмуртии и ее талантливым людям.
– творческий вечер поэтессы, члена Союза писателей УР Эльвиры Цепляевой (12+) в 18:30. Кроме стихов, зрителей также ждут музыкальные номера и выступление ансамбля русских народных инструментов «Русский сувенир» из Воткинска под руководством Екатерины Храмцовой.
Когда: 26 мая в 17:00
Где: Национальная библиотека Удмуртии, ул. Советская, 11
Вход свободный
Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» (12+)
Программа 27 мая:
– лекция литературоведа, автора и ведущего просветительских программ на радио и телевидении Дмитрия Бака (12+) в 11:00.
Речь пойдет о том, как мы читаем Пушкина сегодня – во второй четверти XXI века. Изменилось ли наше восприятие его поэзии? Легко ли современному читателю по-настоящему понять пушкинские стихи?
Когда: 27 мая в 11:00
Где: Национальная библиотека Удмуртии, ул. Советская, 11
Вход свободный
Музыкально-поэтическая гостиная «Цветы – земной красы начало» (12+)
В программе:
– легенды о происхождении цветов;
– стихи и песни, посвященные земной красоте;
– рассказ о целебной силе трав и цветов;
– праздники цветов — от древности до наших дней;
– красивые видеозарисовки.
Когда: 27 мая в 16:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный.
Оперетта «Летучая мышь» (16+)
Оперетта «Летучая мышь» австрийского композитора Иоганна Штрауса.
Эта постановка о семейных перипетиях, любовных отношениях, ревности и интригах. Главный герой Генрих Айзенштайн влюбляется на балу-маскараде в таинственную незнакомку в образе летучей мыши. Он даже не догадывается, что под маской скрывается его супруга…
Когда: 27 мая в 18:00
Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртии, ул. Пушкинская, 221
Билеты: от 800 рублей
Концерт Натальи Кондаковой (12+)
Горожан приглашают на концерт Натальи Кондаковой – эстрадно-джазовой певицы, лауреата межрегиональных и международных фестивалей, участницы вокальных конкурсов и музыкальных событий Ижевска.
В программе прозвучат хиты прошлых лет, песни из любимых кинофильмов и не только.
Когда: 28 мая в 18:30
Где: библиотека им Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный.
Спектакль «Только для женщин» (18+)
Шесть друзей остались без работы. Они решили как следует насладиться свободой. Выпивали в дешевом баре, ввязывались в случайные потасовки и жаловались друг другу на семейную жизнь.
Однажды им на глаза попалась реклама мужского стриптиза и они решили попробовать себя в той сфере!
Что же из этого выйдет?
Когда: 28 мая в 18:30
Где: Государственный русский драматический театр УР, ул. Максима Горького, 71
Билеты: 880 рублей
Лекция «Вселенная в одной таблице» (16+)
В Ижевске пройдет лекция доктора физико-математических наук, преподавателя ИжГТУ Ольги Канунниковой
Она расскажет:
– о границах таблицы Менделеева;
– о строении атома;
– о химическом составе нашего тела, который повторяет распространенность элементов во Вселенной и многом другом.
Когда: 28 мая в 18:30
Где: Информационный центр по атомной энергии Ижевска
Вход свободный
Лекция «Преданья старины глубокой: что таит в себе история слов» (6+)
Горожан приглашают на лекцию в рамках выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа».
Здесь гости познакомятся с историей слов, узнают о связи языка с культурой. Лекцию проведет Татьяна Фомина – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института языка и литературы УдГУ.
Когда: 28 мая в 18:00
Где: Карла Маркса, 244а
Стоимость: от 300 рублей
Выставка «Юрий Осипов. Сохраняя традиции» (0+)
Ижевчан приглашают на выставку работ известного удмуртского живописца, графика, педагога, Члена Союза художников России, Заслуженного работника культуры республики – Юрия Осипова.
Здесь представлено 11 масштабных картин из собрания автора в технике масляной живописи.
Каждый холст – это встреча человека с его корнями, где земное и божественное, мимолетное и вечное сливаются в единый ритм.
Когда: выставка работает до 2 августа с 10:00 до 18:00
Где: Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, ул. Кирова, 128
Стоимость билетов: от 100 рублей
Мастер-класс по созданию косметики (16+)
Участников научат делать бальзам для губ своими руками. Все материалы будут предоставлены. Подробности можно узнать здесь https://vk.com/club50856059
Когда: 29 мая в 18:00
Где: Мастерская студия Арт-сундучок, ул. Квартальный проезд, 82
Стоимость: 1000 рублей
Фильм «Майкл» (18+)
Майкл Джексон – один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, он был простым парнем. Фильм расскажет о его становлении, взрослении, взлетах и падении, которые привели его к головокружительному успеху.
Главную роль исполнил племянник Майкла Джексона – Джаафар Джексон. Это его первая роль в кино.
Актеры: Джаафар Джексон (начинающий актер), Джулиано Вальди (начинающий актер), Колман Доминго («Времена года», 18+), Натаниэл Логан Макинтайр («Милые обманщицы: Первородный грех», 18+)
Страна: Великобритания, США
Год: 2026
Жанр: биография, драма, музыка
Фильм «Обсессия» (18+)
Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную волшебную палочку. По легенде, если ее сломать, то исполнится твое заветное желание.
Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И его желание на какое-то время исполняется, но его счастью быстро приходит конец – Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими…
Страна: США
Актеры: Майкл Джонстон («Оборотень», 18+), Инде Наварретт («13 причин почему», 18+), Купер Томлинсон («Охотники за сокровищами», 6+), Меган Лоулесс («Чужая ненависть», 18+)
Год: 2025
Жанр: ужасы
Мультфильм «Тень» (6+)
Скотти – бродячий кот. Однажды в его жизни появляется домашняя кошка по кличке Тень. Они отправляются в совместное путешествие, где Скотти предстоит сделать выбор между желанной свободой и дружбой.
Страна: Германия
Год: 2025
Жанр: анимация, семейный, приключения
