«Так и живем»: Елизавета Туктамышева выложила совместные фото с Петром Гуменником

Знаменитая уроженка Глазова, фигуристка Елизавета Туктамышева подогрела слухи об отношениях с фигуристом Петром Гуменником и выложила совместные фотографии в соцсети.
Чемпионка загрузила целую серию фото – четыре из путешествий по разным странам и одну из самолета. На фото они обнимаются и веселятся.
«Так и живем», – подписала пост Елизавета.
В комментариях пользователи поддержали фигуристку и поздравили с отношениями.
Отметим, что Гуменник также опубликовал фото в обнимку с Елизаветой. Они сфотографировались на фоне водопада в нацпарке Йосемити в Калифорнии.
