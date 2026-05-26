Главные новости Ижевска на утро 26 мая: ДТП с 6 пострадавшими и новый памятник

Еще один отличный день! Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Новый вторник пришел в Ижевск. 26 мая в нашем городе потеплеет до +27°С, пройдет дождь, возможны грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Новый памятник

24 мая в Ижевске торжественно открыли памятник святителю Луке Крымскому. Церемонию провели в рамках VII Литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского». Памятник установили у входа в корпус Ижевского государственного медицинского университета на улице Коммунаров.

«Его имя знают как имя талантливого хирурга, ученого, писателя и духовного наставника. Несмотря на годы ссылок и испытаний, святитель Лука продолжал лечить людей, работать и помогать тем, кто нуждался в поддержке. Его жизненный путь – пример мужества, веры и настоящего служения людям», – сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Шестеро пострадавших

Утром 24 мая на участке федеральной трассы в Дебесском районе произошло ДТП. Установлено, что на перекрестке неравнозначных дорог 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Портер», двигаясь по второстепенной трассе, не уступила дорогу автомобилю «Лада Гранта» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения водителя и 48-летнюю пассажирку грузового авто госпитализировали с многочисленными травмами. Травмы различной степени тяжести также получили водитель и пассажиры отечественной легковушки: молодые люди в возрасте 27, 32 и 33 лет.

Приревновал и похитил

27-летний житель Сарапула признал виновным в похищении человека и нарушении тайны переписки. Установлено, что подсудимый, приревновав потерпевшую, зашел в Telegram с ее мобильного телефона и прочитал переписку с другим мужчиной. Тем самым он нарушил конституционное право женщины на тайну сообщений.

Вечером того же дня подсудимый посадил потерпевшую к себе в машину, сказав, что хочет поговорить. Вместо этого он направился в сторону лесопарковой зоны. Девушка несколько раз просила остановиться и выпустить ее, но мужчина хватал ее за одежду, требовал оставаться на месте и запер двери. Приехав в лесопарк, он силой вытащил ее из автомобиля и продолжил разговор.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.

Спасли детей на пожаре

Вечером 24 мая в 10-этажном доме по улице Вадима Сивкова в Ижевске произошел пожар. Загорелись щитки в подъезде, после чего едкий дым стремительно заполнил лестничные клетки. Жильцы оказались заблокированы в собственных квартирах.

Прибывшие на место пожарные оперативно приступили к эвакуации. К ним обратилась одна из жительниц дома: женщина сообщила, что в ее квартире находятся семеро детей, и передала ключи. Она попросила спасателей проводить ее внутрь, чтобы ребята не паниковали.

Сотрудники МЧС вместе с матерью поднялись на шестой этаж и вскрыли помещение. Все дети в возрасте от 5 до 17 лет укрылись на балконе, куда дым не проникал. Подростков выводили группами, используя специальные маски.

Погода на неделю

После аномально жаркой прошлой недели в Ижевске резко похолодало. На этой неделе нас ждут дожди, грозы и постепенное снижение температуры. Лето решило взять паузу.

Подробный прогноз на каждый день – по ссылке.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шестеро человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Семерых детей спасли из горящей многоэтажки на улице Сивкова в Ижевске

Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере