Шестеро человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Двух пострадавших увезли в больницу.

Утром 24 мая на участке федеральной трассы в Дебесском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

На перекрестке неравнозначных дорог 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Портер», двигаясь по второстепенной трассе, не уступила дорогу автомобилю «Лада Гранта» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

После удара водителя и 48-летнюю пассажирку грузового авто госпитализировали с многочисленными травмами. Отмечается, что обе пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Травмы различной степени тяжести также получили водитель и пассажиры отечественной легковушки: молодые люди в возрасте 27, 32 и 33 лет.

