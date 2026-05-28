«Книга года на родине П. И. Чайковского»: издательство «Комсомольская правда» отметили наградой в Ижевске

Рассказываем, как прошло подведение итогов конкурса «Книга года». Фото: Елизавета Четверикова

В Ижевске подвели итоги Межрегионального фестиваля-конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского». Среди лауреатов – издательство «Комсомольская правда», чьи книги получили награды сразу в нескольких номинациях.

Двести изданий-участников

Торжественная церемония прошла 27 мая в Национальной библиотеке Удмуртии в общероссийский день библиотек. И стала одним из ключевых событий культурной программы фестиваля «На Родине П. И. Чайковского». В этом году конкурс вновь установил рекорд по количеству участников – 203 издания на 14 языках. Среди них – четыре книги от участника из Республики Беларусь. 199 изданий от 74 заявителей из 21 региона России.

Конкурс символично прошел в день библиотекаря. Фото: Национальная библиотека Удмуртии.

В конкурсе приняли участие представители Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Карелии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов – Югры, а также Сахалинской, Оренбургской, Нижегородской, Тюменской, Рязанской, Свердловской, Кировской, Московской областей и Москвы.

Свои книги представили авторы, издательства, образовательные учреждения, библиотеки и другие культурные организации.

Книги на 14 языках вошли в число конкурсантов. Фото: Национальная библиотека Удмуртии.

Три лауреата от «Комсомолки»

Среди отмеченных дипломом I степени в номинации «Лучшее издание, посвященное специальной военной операции» – книга Григория Кубатьяна «Русское безграничье. Репортажи из зоны СВО» (16+). Это сборник репортажей из российского приграничья, где привычная мирная жизнь оказалась рядом с военными событиями. Автор рассказывает истории бойцов и мирных жителей, об их тяжелых испытаниях.

Лауреатом II степени в номинации «Лучшее художественно-графическое оформление издания» стала книга Дениса Корсакова «Сильный. Слабый. Маяковский. И женщины, без которых он не мог жить» (16+). Литературный обозреватель «Комсомольской правды» показал Владимира Маяковского не только как великого поэта-футуриста, но и как человека сложной судьбы, чья личная жизнь и переживания тесно переплетались с творчеством.

Специальным дипломом конкурса в номинации «Лучшее учебное, научное, научно-популярное издание» отмечена книга Владимира Губарева «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых» (16+). Автор оказался в эпицентре чернобыльской катастрофы в первые дни после аварии и собрал свидетельства ликвидаторов, ученых, пожарных и очевидцев трагедии. Книга посвящена мужеству людей, которые ценой собственной жизни пытались остановить последствия крупнейшей техногенной катастрофы XX века.

Книгу «Русское безграничье» наградили дипломом I степени. Фото: Национальная библиотека Удмуртии.

Издательству, кроме дипломов, также были вручены ландыши – символ фестиваля «На Родине П. И. Чайковского». Отметим, что «Комсомольская правда» впервые приняла участие в этом конкурсе.

А самую главную награду «Книги года» присвоили изданию «Газетные строки читая сердцем. 1945» Национальной библиотеки Беларуси. Среди победителей также оказались авторы детских и художественных книг, изданий на языках народов России и произведений, посвященных специальной военной операции.

Республика Беларусь стала победителем конкурса в 2026 году. Фото: Национальная библиотека Удмуртии.

Вручали награды директор Национальной библиотеки Удмуртии, председатель оргкомитета конкурса Татьяна Тенсина, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров, руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Александр Валов и руководитель проекта Российского фонда культуры «Сегодня дети – завтра народ» Ольга Буцкая.

А «Лучшую книгу Удмуртии» забрало Издательство Андрея и Елены Кохановых за издание «Оружейники Ижевска».

Интерес к чтению и современной литературе продолжает расти. А сам конкурс стал важной площадкой поддержки авторов и издательских проектов со всей страны.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е

Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение