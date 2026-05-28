«Угнала тебя, угнала»: как делают приворот на женатых, последствия и расплата

Чем заканчиваются попытки увести чужого мужа с помощью приворотов? Фото: envato elements

В момент отчаяния люди готовы на многое – даже на попытку увести у соперницы любимого человека с помощью магии. Кажется, что все просто: мужчина внезапно осознает, кого на самом деле любит, уходит из семьи и начинает новую жизнь.

Но в реальности такие истории редко заканчиваются счастливо. Вместо романтики и долгожданной близости женщины нередко сталкиваются с агрессией, тяжелой зависимостью, одиночеством и разрушенной психикой.

Вместе с эзотериком Хельгой Кольт разбираемся, почему привороты считаются одной из самых опасных магических практик и чем они могут обернуться для всех участников истории.

Зомбирование вместо любви

По словам Хельги Кольт, главная проблема приворота в том, что он не создает настоящие чувства.

«Люди, обращающиеся к темной магии, часто не понимают, что она ломает внутренний стержень человека, – объясняет эзотерик. – Жертва на подсознательном уровне чувствует, что ей манипулируют, но ничего не может с этим сделать».

Вместо сильного и любящего партнера рядом часто оказывается человек, потерявший интерес к жизни. У него начинаются апатия, агрессия, депрессия, проблемы со здоровьем и эмоциональные срывы.

Хельга Кольт отмечает, что психика буквально начинает сопротивляться насилию над волей: появляются психосоматические заболевания, нервные расстройства и чувство внутреннего разрушения.

Психолог Валентин Караваев объясняет, что с точки зрения психологии в этом нет мистики. По его словам, после ритуала меняется поведение самого заказчика приворота.

«Человек становится увереннее, требовательнее, начинает словно транслировать: “Ты принадлежишь мне”. Партнер это считывает и постепенно втягивается в болезненную зависимость. Но ощущение давления и насилия никуда не исчезает – отсюда агрессия, апатия и внутренний конфликт», – говорит специалист.

Почему за приворот приходится платить

По словам эзотерика, последствия часто затрагивают не только жертву приворота, но и самого заказчика.

Хельга Кольт вспоминает историю женщины, которая несколько лет назад увела мужчину из семьи с помощью сильного ритуала. Сначала цель была достигнута – пара поженилась. Но дальше начался настоящий кошмар.

За обряды приходится дорого платить. Фото: envato elements

«Когда-то заботливый мужчина начал пить, а во время ссор поднимал на нее руку. Сама женщина буквально высохла от постоянного стресса, потеряла друзей и столкнулась с серьезными проблемами по женскому здоровью», – рассказывает эзотерик.

В итоге женщина пришла с просьбой снять приворот, потому что больше не могла жить в этой ситуации. После обряда мужчина ушел окончательно, а сама заказчица еще долго восстанавливалась после тяжелой депрессии и одиночества.

По словам Хельги Кольт, подобные истории встречаются гораздо чаще, чем принято думать.

Почему «чужой муж» редко уходит навсегда

В фантазиях привороженный человек полностью разрывает прошлую жизнь и начинает новую. На практике все происходит иначе.

Мужчина нередко начинает жить «между двумя мирами»: остается связанным с бывшей семьей, детьми, обязательствами и прошлым бытом. В итоге страдают все участники истории.

По словам экспертов, вместо счастливых отношений женщина получает постоянную тревогу, ревность, проверки телефонов, эмоциональные качели и хронический стресс.

Самое опасное последствие, по словам эзотерика, – постепенное разрушение личности самого человека, решившегося на магическое вмешательство. Эмоции, силы и внимание начинают уходить исключительно на удержание этой связи. Исчезает интерес к работе, друзьям, семье и собственной жизни.

Со временем возникает зависимость от магии: человек снова и снова обращается к ритуалам, гаданиям и «закрепам», пытаясь удержать партнера рядом.

«Даже если человек пытается отрицать чувство вины, психика все равно помнит произошедшее. Внутренний конфликт между желанием быть счастливым и пониманием того, что была разрушена чужая жизнь, постепенно уничтожает человека изнутри», – говорит Хельга Кольт.

Почему тайные ритуалы почти всегда раскрываются

По словам эзотерика, подобные истории редко удается скрывать долго. Родственники замечают странные перемены в поведении человека, находят подозрительные предметы, переписки или начинают догадываться о происходящем по косвенным признакам.

И если к изменам общество давно привыкло, то увлечение магией вызывает совсем другую реакцию – страх, брезгливость и отторжение.

«Людей пугает не столько мистика, сколько сам факт того, что человек ради своих желаний пошел к гадалкам и ритуалам. В глазах окружающих это выглядит как потеря контроля над собой», – отмечает Хельга Кольт.

По ее словам, были случаи, когда подобные истории заканчивались публичными скандалами, разрушенной репутацией и полным разрывом отношений с друзьями и коллегами.

Можно ли выбраться из магической западни

Если человек понимает, что совершил ошибку, специалисты советуют полностью прекратить контакт с объектом приворота – не писать, не звонить и не следить за его жизнью.

Хельга Кольт рекомендует избавиться от всех предметов, связанных с ритуалами, провести генеральную уборку и максимально переключиться на реальную жизнь.

Проблемы в отношениях не помогут устранить никакие ритуалы. Фото: envato elements

Психолог Валентин Караваев добавляет, что очень часто за страхом «приворота» скрываются обычные проблемы в отношениях – нехватка внимания, близости и диалога.

«Пока человек ищет подклады и магические причины, он не задает себе главный вопрос: что на самом деле происходит между мной и партнером?» – подчеркивает специалист.

Эксперты сходятся в одном: никакая магия не способна заменить нормальные отношения, построенные на взаимности и уважении. А попытка насильно удержать человека рядом слишком часто заканчивается совсем не так, как мечталось в начале.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е

Хочу домой: очаровательная Ева, трусишка Эмма и другие котики из Ижевска ищут хозяев

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение