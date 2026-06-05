Прогноз погоды на выходные в Ижевске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На грядущих выходных в Ижевске продолжится тенденция пасмурных и дождливых дней, которую задали будни. Синоптики предупреждают о комфортной и теплой температуре, но с осадками и скрытым за тучами солнцем.

Подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 6 июня, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +12 °C, а ночью – до +11 °C. Северо-западный ветер разовьет скорость до 3-4 м/с. Возможны осадки.

В воскресенье, 7 июня, днем столбик термометра поднимется до +20 °C, а ночью – опустится до +13 °C. Направление ветра останется прежним, его скорость – 2 м/с.

По предварительным данным, на следующей неделе дневная температура воздуха будет варьироваться от +23 °C до +13 °C, а ночная – от +14 °C до +8 °C. В течение всей недели возможны дожди и грозы.

Желаем вам удачных выходных!

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