Машины с квасом, танцы в парке и старый центр: каким был Ижевск десятки лет назад

На танцевальной площадке в парке им. Кирова. 1940-е годы. Фото: goskatalog.ru

Разглядывая старые фотографии Ижевска, легко забыть, какой сейчас год. Каждый такой снимок - маленькое путешествие во времени, позволяющее увидеть город таким, каким его уже почти никто не помнит.

На этих кадрах центр городской жизни находится вовсе не там, где сегодня привыкли встречаться ижевчане. У кинотеатра «Колосс» кипит жизнь, по улицам ездят машины с бочками кваса, а в парке имени Кирова работает танцевальная площадка, где по вечерам собираются сотни горожан.

Здесь нет современных торговых центров, привычных развязок и высоток. Зато есть широкие проспекты без пробок, праздничные шествия, летние прогулки по набережной и лица людей, для которых этот Ижевск был таким родным и настоящим.

Смотрим редкие фотографии и вспоминаем, какой была столица Удмуртии несколько десятилетий назад.

Молодые специалисты Ижевского машзавода отдыхают на Ижевском пруду. Лето 1969 года. Фото: Музей города Ижевска

Участники литературного кружка при газете «Ижевская правда». 1935 год. Фото: НМУР

Утро на Ижевском пруду. Начало 1960-х годов. Фото: Синцов, НМУР

Студенты Ижевского пединститута около учебного корпуса. Среди девушек сидит будущий известный удмуртский писатель Евгений Самсонов. Май 1951 года. Фото: НМУР

Юная жительница Ижевска Наташа Натарова в парке им. Кирова. 1969 год. Фото: Музей города Ижевска

Детские ясли № 4 на ул. Горького были построены в 1939 году. Снимок 1940-х годов. Фото: НМУР

Торжественное шествие на празднике труда в парке им. Кирова. 1975 год. Фото: НМУР

Улица М. Горького. 1960 год. Фото: Ю. Каплун, goskatalog.ru

Выпускники 10 «б» класса школы № 22. 1938 год. Фото: НМУР

Старый центр Ижевска: справа – памятник И. Пастухову. Начало 1950-х годов. Фото: Н. Арбузов, Музей города Ижевска

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