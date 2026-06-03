Машины с квасом, танцы в парке и старый центр: каким был Ижевск десятки лет назад

Разглядывая старые фотографии Ижевска, легко забыть, какой сейчас год. Каждый такой снимок - маленькое путешествие во времени, позволяющее увидеть город таким, каким его уже почти никто не помнит.
На этих кадрах центр городской жизни находится вовсе не там, где сегодня привыкли встречаться ижевчане. У кинотеатра «Колосс» кипит жизнь, по улицам ездят машины с бочками кваса, а в парке имени Кирова работает танцевальная площадка, где по вечерам собираются сотни горожан.
Здесь нет современных торговых центров, привычных развязок и высоток. Зато есть широкие проспекты без пробок, праздничные шествия, летние прогулки по набережной и лица людей, для которых этот Ижевск был таким родным и настоящим.
Смотрим редкие фотографии и вспоминаем, какой была столица Удмуртии несколько десятилетий назад.
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