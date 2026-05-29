На Ижевском пруду в День города состоится большая парусная регата.

В этом году День города в Ижевске пройдет без приглашенных звезд федерального масштаба и традиционного фейерверка. Однако организаторы обещают насыщенную программу: горожан ждут концерты, гастрономический фестиваль, парусная регата на пруду и десятки площадок по всему городу. Праздник, посвященный 266-летию Ижевска, пройдет под девизом «Город добрых дел».

Праздник начнется накануне

Старт праздничным мероприятиям дадут уже вечером 11 июня. Одним из главных событий станет Большой хоровой собор (0+), который впервые пройдет не у собора Александра Невского, а на Центральной площади.

Как рассказала директор МБУК «Городская концертная организация Ижевска» Екатерина Хабибуллина, в Год народного единства зрителям представят самые яркие фрагменты оперы Германа Корепанова «Наталь» на удмуртском языке.

Главные партии исполнят солисты Театра оперы и балета Удмуртии Альбина Гордеева и Михаил Меньшиков. Также выступят приглашенные артисты – Елена Бирюзова из Екатеринбурга и Андрей Гладков из Новосибирска.

Еще одним украшением вечера станет большой сводный детский хор. Более 200 юных исполнителей представят кантату Сергея Прокофьева «Славься наш могучий край».

Кроме того, по словам Екатерины Хабибуллиной, на сцену выйдет молодой московский вокалист Марк Салазанов, которого уже называют новым Магомаевым.

В этот же день в районах города пройдут праздничные концерты в рамках Дня двора (0+). Они начнутся в 17:00. Точные площадки администрация объявит дополнительно.

266-летие Ижевска отметят под лозунгом «Город добрых дел».

Три дня еды и концертов

Основные события развернутся 12 июня.

На Центральной площади, в парках и на других городских площадках с утра и до позднего вечера будут проходить концерты, спортивные мероприятия, выставки и торжественные церемонии.

Одним из самых масштабных проектов станет гастрономический фестиваль, который стартует на площадке у ротонды за зданием правительства Удмуртии.

Как сообщила заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова, фестиваль продлится три дня.

По ее словам, участие уже подтвердили десятки ресторанов и кафе. Посетителей ждут мастер-классы от шеф-поваров и большая зона уличной еды, где можно будет попробовать перепечи, блины и другие блюда.

Большой гастрономический фестиваль начнется в Ижевске 12 июня. В течение трех дней ижевчане смогут оценить искусство шеф-поваров десятков ресторанов и кафе.

На Центральной площади в течение дня также состоятся концерты детских коллективов «Звездочки Удмуртии», конкурс «Песни об Ижевске», молодежный фестиваль «Голос улиц» и выступление хора матерей «Мамин голос».

На сценах выступят творческие коллективы со всей республики. При этом Наталья Гвоздкова сразу предупредила: приглашенной звезды в этом году не будет. Она отметила, что у нас много и своих звезд.

Отказались организаторы и от праздничного салюта.

Из-за продолжающегося ремонта набережной масштабных мероприятий на этой площадке проводить не планируют. Зато праздничная программа развернется прямо на воде.

С 10:00 до 17:00 на акватории Ижевского пруда пройдет «Ижевская регата». По словам Натальи Гвоздковой, зрители смогут увидеть соревнования парусных судов и состязания по гребле.

Какие улицы перекроют

Традиционно на время праздника ограничат движение по улице Пушкинской в центральной части города.

Перекрытие будет действовать с 10:30 до 22:00. Другие улицы закрывать не планируется.

Для прохода на Центральную площадь установят металлодетекторы. Также безопасность будут обеспечивать усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Наталья Гвоздкова уточнила, что при объявлении беспилотной опасности все мероприятия будут немедленно прекращены, а гостей праздника попросят покинуть площадки.

