Куда сходить в Ижевске с 30 по 31 мая: мюзикл «Буратино», лекция психолога и дефиле в музее

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные.

Суббота

Лекция «Любимое дело, которое не сломает: как найти работу по характеру» (16+)

Горожан приглашают на лекцию о том, как соединить желание, способности и особенности характера, чтобы работа не ломала, а приносила деньги, результат и удовлетворение.

Лекцию проведет практикующий психолог, профайлер Мария Петрова.

Когда: 30 мая в 16:00

Где: Советская, 11

Вход свободный по регистрации

Дефиле в музее (6+)

В музее свою авторскую коллекцию под названием «Жар-птица» представит дизайнер из Удмуртии Наталья Бузанова.

Показ пройдет на выставке «Мы русские. Локальные группы русского народа».

«Жар-птица» – это уникальный диалог двух культур и эпох, где русский принт сказочной птицы с горящими перьями встречается с утонченной эстетикой викторианской эпохи.

Когда: 30 мая в 15:00

Где: Карла Маркса, 244а

Стоимость: от 300 рублей

Мюзикл «Буратино» (6+)

На сцене покажут всем известную историю о деревянном мальчике и его друзьях по мотивам сказки Алексея Толстого.

Когда: 30 мая в 14:00, в 17:00, 31 мая в 11:00, в 14:00

Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртии, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 500 рублей

Зеленый марафон (0+)

Ижевчан приглашают посмотреть на семейный массовый забег «Зеленый марафон».

Для самых маленьких участников будут организованы детские забеги, а любители бега смогут попробовать свои силы на дистанциях 4,2 и 10 километров.

Для зрителей и участников марафона будут работать развлекательные площадки и концертная программа.

Когда: 9:45 – спортивная разминка и начало работы сцены, 10:00 – торжественное открытие, а с 10:15 начало забегов.

Где: Парк Кирова, ул. Кирова,8 (центральная аллея парка)

Вход свободный

Спектакль «Странная миссис Сэвидж» (16+)

Пьеса американского драматурга Джона Патрика.

Приемные дети миссис Сэвидж ради денег готовы на все. А она создает фонд, чтобы осуществлять заветные мечты людей. За такие странные прихоти дети помещают ее в лечебницу «Светлые грезы» для душевнобольных.

Оказавшись в учреждении миссис Сэвидж начинает мстить своим деткам весьма оригинальным способом…

Спектакль идет 135 минут вместе с одним антрактом.

Когда: 30 мая в 18:30

Где Государственный русский драматический театр, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 880 рублей

Воскресенье

Читка пьесы «Статуя» (16+)

Жителей Ижевска приглашают на читку пьесы Радика Кагирова – сценариста и режиссера игровых фильмов, публициста и победителя Сценарного конкурса Фонда кино.

Эта пьеса о девушке с агорафобией - боязнью открытых пространств и толпы. Однажды в ее квартире оказывается трое мужчин. А это уже настоящий кошмар для героини.

Чем закончится история?

Когда: 31 мая в 16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный.

Спектакль «Рыжее приключение Синдбада» (6+)

Кукольный спектакль по пьесе Дамира Салимзянова.

В этой истории Синдбад не брутальный мореход, а лисенок, названный в его честь. И именно ему предстоит пережить приключения, достойные его знаменитого тезки. Синдбада ожидают шторм и падение в пропасть, встреча с грозным джинном и гигантской птицей Рух и голодной акулой.

Когда: 31 мая в 11:00

Где: Государственный театр кукол Удмуртии, Ломоносова 9

Билеты: от 500 рублей

Экскурсия «Единство Бога и человека в христианстве» (12+)

Экскурсия пройдет по выставке «Язык священного искусства: слово, образ, ткань». Она посвящена 100-летию Ижевской епархии.

Здесь представлены:

– уникальные иконы из коллекции Музея после реставрации;

– икона «Ангел-Хранитель» (конец XIX в.), подаренная Михаило-Архангельскому кафедральному собору города Ижевска Владимиром Путиным в мае 2010 года;

– предметы с места обретения святых мощей протоиерея Николая и его дочери Варвары Чернышевых, которые были расстреляны 2 января 1919 года в ходе Ижевско-Воткинского мятежа и канонизированы Русской Православной Церковью как первые удмуртские святые;

– работы учеников иконописной и реставрационной мастерских «Ставрос».

Когда: 31 мая с 16:00 до 17:00

Где: Музей Искусств, ул. Кирова, 128

Стоимость: 400 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Пропасть» (18+)

Молодожены Даша и Саша летят в свадебное путешествие. Они хотят совершить прыжок с парашютом над Эльбрусом. Их пилотом оказывается Артем – бывший парень Даши, которого она давно вычеркнула из жизни. Самолет терпит крушение и героям приходится прыгать с парашютом без подготовки. Стропы спутываются и все трое оказываются над пропастью…

Смогут ли они выжить?

Страна: Россия

Актеры: Марк Эйдельштейн («Анора», 18+), Тина Стойилкович («Многогранники», 18+) Степан Белозеров («Буратино», 6+)

Год: 2026

Жанр: драма, приключения

Мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» (6+)

Триста лет Кощей мечтал о семье – и нашел свое счастье в лице Варвары. Но когда Варвара оказывается в беде, Кощей. не задумываясь, отправляется в путешествие, чтобы ее спасти. А помогать ему в его непростом пути будут – добрый молодец Елисей и Колобок.

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: анимация, семейный, приключения

Фильм «Майкл» (18+)

Фильм о становлении короля поп-музыки Майкла Джексона, где главную роль сыграл племянник артиста Джаафар Джексон. Это его дебют на большом экране.

Страна: США, Великобритания

Актеры: Джаафар Джексон (начинающий актер), Джулиано Вальди (начинающий актер), Колман Доминго («Времена года», 18+), Натаниэл Логан Макинтайр («Милые обманщицы: Первородный грех», 18+)

Год: 2026

Жанр: драма, биографический

