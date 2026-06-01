Главные новости Ижевска на утро 1 июня: избиение школьницы и отмена режима ЧС

Новая неделя пришла в Ижевск. 1 июня в нашем городе потеплеет до +21°С, пройдут дожди. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий минувших выходных.

В Балезино отменен режим ЧС

Об отмене режима ЧС в районе сообщил премьер Удмуртии Роман Ефимов.

«Режим ЧС отменили в Балезинском районе. На территории района действует режим повышенной готовности. Бригады завершили основные работы по восстановлению электроснабжения. Сейчас работают точечно – по заявкам жителей», – сообщил председатель правительства.

Режим ЧС в районе ввели после урагана 27 мая. Повреждены кровли более 100 частных и многоквартирных домов, двух детсадов, двух школ, больницы, повалено более 60 деревьев и столбов, погибла 79-летняя женщина. Часть района осталась света, четыре населенных пункта – без воды.

Мотоциклист погиб в Ижевске после столкновения с автобусом

Смертельное ДТП произошло 30 мая на улице Новоажимова в Ижевске.

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, около 15:00 55-летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 29-летний мужчина.

От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой помощи. По факту аварии проводится расследование.

Уроженка Ижевска и народная артистка РСФСР Любовь Кунакова ушла из жизни

На 75-м году жизни скончалась уроженка Ижевска, народная артистка РСФСР Любовь Кунакова.

Любовь Кунакова после окончания хореографического училища была принята в труппу Мариинского театра, где стала одной из ведущих балерин своего поколения. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1983 году – народной артистки РСФСР. Она также была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

На протяжении почти двух десятилетий Любовь Кунакова выступала в качестве ведущей солистки, исполняя партии в известных классических постановках, среди которых «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Баядерка» и другие спектакли репертуара театра.

После завершения сценической карьеры Кунакова продолжила работу в качестве педагога-репетитора и балетмейстера. Она занималась подготовкой молодых артистов, а также участвовала в постановке спектаклей на сценах зарубежных театров.

Дело возбудили в Ижевске после массового избиения девочки-подростка

В Ижевске по факту избиения несовершеннолетней девочки группой подростков из хулиганских побуждений возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на днях на территории скейт-парка около Удмуртского госуниверситета. Судя по выложенным в соцсетях видео, три девочки избивают сверстницу руками и ногами по голове и другим частям тела. Очевидцы снимают все на камеры телефонов, но не пытаются разнять драку.

Потерпевшая с травмами госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

