Куда сходить в Ижевске с 1 по 5 июня: квиз по сказкам, спектакль «Собачье сердце» и день рождения Драко Малфоя

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе
Творческий вечер Марины Тайги (12+)
Марина Тайга – автор-исполнитель, поэт из Удмуртии.
Здесь прозвучат авторские композиции и каверы на хиты Афины, Алены Петровской, Елены Ваенги и других исполнительниц.
Когда: 2 июня в 16:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Гала-концерт «Моя прекрасная оперетта (16+)
Жителей Ижевска приглашают на гала-концерт, где представят лучшие номера из всемирно известных оперетт, таких как «Призрак оперы», «Кошки», «Нотр-Дам де Пари», «Принцесса цирка» и другие.
Когда: 2 июня в 18:00
Где: Государственный театр оперы и балета, ул. Пушкинская, 221
Билеты: от 600 рублей
Лекция «Платочные истории» (6+)
Ижевчан приглашают на лекцию о платке – популярного головного убора женщины в конце XIX – первой половине ХХ века.
Лекция пройдет по выставке «Мы русские. Локальные группы русского народа».
Лекцию проведет старший научный сотрудник архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Алла Макшакова
Когда: 2 июня в 18:00
Где: ул. Карла Маркса, 244а
Стоимость: 400 рублей
Спектакль «Собачье сердце» (12+)
Фантастическая комедия в двух действиях по одноименному произведению Михаила Булгакова.
Филипп Филиппович Преображенский – светило генетики, гениальный хирург и профессор.
Он решает улучшить человеческую породу, пересадив собаке часть человеческого мозга. Так, вместо милого пса Шарика появляется «экспериментальное существо» Полиграф Полиграфович Шариков…
Когда: 3 июня в 18:00
Где: Государственный национальный театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 73
Билеты: от 800 рублей
Выставка «Душа удмуртской земли (0+)
Эта выставка – масштабное художественное повествование об Удмуртии.
Она включает в себя более пятидесяти живописных и графических произведений из коллекции Музея искусств.
Здесь представлены работы мастеров, которые стояли у истоков профессионального искусства Удмуртии: Н. А. Косолапова, В. А. Жарского, Н. М. Галанова, А. Е. Ложкина, С. Н. Виноградова, М. Г. Гарипова, В. И. Михайлова, В. Б. Кононова, Р. З. Батыршина и других.
Когда: до 20 июня с 10:00 до 18:00
Где: Музей Искусств, ул. 128
Стоимость: от 350 рублей
Квиз «Сказки Кота Ученого» (0+)
Ижевчан приглашают на квиз, где участников ждут вопросы о сказках мира и их воплощениях в разных видах искусства.
Все подробности можно узнать здесь.
Когда: 4 июня в 18:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Круглый стол «Особенности защиты прав граждан» (16+)
В Ижевске пройдет круглый стол, где обсудят права граждан.
В программе:
– актуальные вопросы защиты прав граждан;
– бесплатная юридическая консультация для всех участников.
Спикер – член адвокатской палаты УР, заслуженный юрист УР Татьяна Жидкова.
В программе:
– актуальные вопросы защиты прав граждан;
– круглый стол с возможностью задать вопросы эксперту;
– бесплатная юридическая консультация для всех участников.
Когда: 4 июня в 14:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
День рождения Драко Малфоя (12+)
Ижевчан приглашают отметить День Рождения загадочного слизеринца из вселенной Гарри Поттера – Драко Малфоя.
Гостей ждут:
– рулетка по-хогвартски;
– квест и поиск подарков;
– игра в квиддич;
– урок зельеварения;
– творческий мастер-класс
«Брелок из воздушного пластилина в стиле Хогвартса»
Когда: 5 июня с 18:00 до 20:00
Где: ул. Пушкинская, 223
Стоимость: 500 рублей
Фильм «Космическая Машка» (12+)
11-летняя Маша всю жизнь прожила со своим отцом-космонавтом на космодроме.
Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, Маша отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинаются ее приключения
Актеры: Азарелль Сенлис Ляфей (начинающая актриса), Татьяна Догилева («Волшебный участок, 18+), Михаил Тройник («Коммерсант», 18+), Константин Плотников («Король и Шут», 18+), Ольга Лапшина («Жить», 18+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
Фильм «Не одна дома 3. Выпускной» (6+)
Коварная Няня снова появляется в жизни Маши. Но теперь у злодейки есть союзник – обаятельный аферист Антон. Они планируют испортить девочке выпускной. Теперь Маше и ее друзьям предстоит помешать злодеям испортить торжество.
Страна: Россия
Актеры: Милана Хаметова («Не одна дома», 6+), Давид Манукян («Погоня», 18+), Марк-Малик Мурашкин («Лысый нянь», 18+), Роман Курцын («Пять минут тишины», 12+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
Фильм «Пропасть» (18+)
Даша и Саша только что сыграли свадьбу. Впереди их ждет свадебное путешествие, где они планируют совершить прыжок с парашютом.
Но все с самого начала пошло не так. Их пилотом оказался Артем – бывший парень Даши, а самолет терпит крушение и теперь все трое повисли на парашютах над пропастью…
Смогут ли они выжить?
Страна: Россия
Актеры: Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед», 12+), Тина Стойилкович («Многогранники», 18+) Степан Белозеров («Буратино», 6+)
Год: 2026
Жанр: драма, приключения
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Рядом с Томом Крузом и Моникой Белуччи: бизнесвумен из Ижевска покорила Каннский фестиваль
Более 9 тысяч мальков выпустили в Каму для восполнения популяции щуки в Удмуртии
Сотрудник пейнтбольного клуба в Ижевске обокрал работодателя на 145 тысяч рублей