Куда сходить в Ижевске с 1 по 5 июня: квиз по сказкам, спектакль «Собачье сердце» и день рождения Драко Малфоя

Сцена из спектакля «Собачье сердце». Фото: Государственный национальный театр Удмуртии

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе

Вторник

Творческий вечер Марины Тайги (12+)

Марина Тайга – автор-исполнитель, поэт из Удмуртии.

Здесь прозвучат авторские композиции и каверы на хиты Афины, Алены Петровской, Елены Ваенги и других исполнительниц.

Когда: 2 июня в 16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Гала-концерт «Моя прекрасная оперетта (16+)

Сцена из оперетты «Моя прекрасная оперетта». Фото: Государственный театр оперы и балета Удмуртии

Жителей Ижевска приглашают на гала-концерт, где представят лучшие номера из всемирно известных оперетт, таких как «Призрак оперы», «Кошки», «Нотр-Дам де Пари», «Принцесса цирка» и другие.

Когда: 2 июня в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балета, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 600 рублей

Лекция «Платочные истории» (6+)

Ижевчан приглашают на лекцию о платке – популярного головного убора женщины в конце XIX – первой половине ХХ века.

Лекция пройдет по выставке «Мы русские. Локальные группы русского народа».

Лекцию проведет старший научный сотрудник архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Алла Макшакова

Когда: 2 июня в 18:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Стоимость: 400 рублей

Среда

Спектакль «Собачье сердце» (12+)

Фантастическая комедия в двух действиях по одноименному произведению Михаила Булгакова.

Филипп Филиппович Преображенский – светило генетики, гениальный хирург и профессор.

Он решает улучшить человеческую породу, пересадив собаке часть человеческого мозга. Так, вместо милого пса Шарика появляется «экспериментальное существо» Полиграф Полиграфович Шариков…

Когда: 3 июня в 18:00

Где: Государственный национальный театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 73

Билеты: от 800 рублей

Выставка «Душа удмуртской земли (0+)

Эта выставка – масштабное художественное повествование об Удмуртии.

Она включает в себя более пятидесяти живописных и графических произведений из коллекции Музея искусств.

Здесь представлены работы мастеров, которые стояли у истоков профессионального искусства Удмуртии: Н. А. Косолапова, В. А. Жарского, Н. М. Галанова, А. Е. Ложкина, С. Н. Виноградова, М. Г. Гарипова, В. И. Михайлова, В. Б. Кононова, Р. З. Батыршина и других.

Когда: до 20 июня с 10:00 до 18:00

Где: Музей Искусств, ул. 128

Стоимость: от 350 рублей

Четверг

Квиз «Сказки Кота Ученого» (0+)

Ижевчан приглашают на квиз, где участников ждут вопросы о сказках мира и их воплощениях в разных видах искусства.

Когда: 4 июня в 18:00

Когда: 4 июня в 18:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Круглый стол «Особенности защиты прав граждан» (16+)

В Ижевске пройдет круглый стол, где обсудят права граждан.

Спикер – член адвокатской палаты УР, заслуженный юрист УР Татьяна Жидкова.

В программе:

– актуальные вопросы защиты прав граждан;

– круглый стол с возможностью задать вопросы эксперту;

– бесплатная юридическая консультация для всех участников.

Когда: 4 июня в 14:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Пятница

День рождения Драко Малфоя (12+)

Ижевчан приглашают отметить День Рождения загадочного слизеринца из вселенной Гарри Поттера – Драко Малфоя.

Гостей ждут:

– рулетка по-хогвартски;

– квест и поиск подарков;

– игра в квиддич;

– урок зельеварения;

– творческий мастер-класс

«Брелок из воздушного пластилина в стиле Хогвартса»

Когда: 5 июня с 18:00 до 20:00

Где: ул. Пушкинская, 223

Стоимость: 500 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Космическая Машка» (12+)

Кадр из фильма «Космическая Машка». Фото: скриншот из трейлера к фильму

11-летняя Маша всю жизнь прожила со своим отцом-космонавтом на космодроме.

Она умеет управлять самолетом, лодкой и отвечать за себя, но не знает как живут ее сверстники. Чтобы обрести товарищей и привыкнуть к земной жизни, Маша отправляется в обычную школу в Петербурге, где и начинаются ее приключения

Актеры: Азарелль Сенлис Ляфей (начинающая актриса), Татьяна Догилева («Волшебный участок, 18+), Михаил Тройник («Коммерсант», 18+), Константин Плотников («Король и Шут», 18+), Ольга Лапшина («Жить», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

Фильм «Не одна дома 3. Выпускной» (6+)

Кадр из фильма «Не одна дома 3. Выпускной». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Коварная Няня снова появляется в жизни Маши. Но теперь у злодейки есть союзник – обаятельный аферист Антон. Они планируют испортить девочке выпускной. Теперь Маше и ее друзьям предстоит помешать злодеям испортить торжество.

Актеры: Милана Хаметова («Не одна дома», 6+), Давид Манукян («Погоня», 18+), Марк-Малик Мурашкин («Лысый нянь», 18+), Роман Курцын («Пять минут тишины», 12+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

Фильм «Пропасть» (18+)

Кадр из фильма «Пропасть». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Даша и Саша только что сыграли свадьбу. Впереди их ждет свадебное путешествие, где они планируют совершить прыжок с парашютом.

Но все с самого начала пошло не так. Их пилотом оказался Артем – бывший парень Даши, а самолет терпит крушение и теперь все трое повисли на парашютах над пропастью…

Смогут ли они выжить?

Страна: Россия

Актеры: Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед», 12+), Тина Стойилкович («Многогранники», 18+) Степан Белозеров («Буратино», 6+)

Год: 2026

Жанр: драма, приключения

