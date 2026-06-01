Более 9 тысяч мальков выпустили в Каму для восполнения популяции щуки в Удмуртии

В Удмуртии предприятие обязали компенсировать ущерб водным биоресурсам, причиненный во время добычи полезных ископаемых на Каме. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Природоохранная межрайонная прокуратура проверила организацию на соблюдение законодательства о недропользовании и охране водных биологических ресурсов. Выяснилось, что после добычи песчано-гравийной смеси предприятие не провело восстановительные мероприятия для компенсации нанесенного ущерба.
Суд изучил материалы, предоставленные прокурором, и обязал организацию выпустить в реку на участке у деревни Яромаска Сарапульского района более 9 тысяч мальков щуки. Работы уже выполнены.
