Сотрудник пейнтбольного клуба в Ижевске обокрал работодателя на 145 тысяч рублей

Против задержанного возбудили уголовное дело Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске по подозрению в хищении игрового оборудования и аксессуаров задержали 23-летнего администратора пейнтбольного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По данным полиции, подозреваемый на протяжении двух дней выносил с территории клуба спортивный инвентарь. Собранное имущество он складывал в мешки, а затем вывозил на своей машине. Продать экипировку через интернет-площадку с бесплатными объявлениями не получилось – покупателей не нашлось. И тогда мужчина сдал похищенное в ломбард, а вырученные деньги направил на погашение собственных кредитов. Общая сумма ущерба составила 145 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде. На данный момент ущерб полностью возмещен.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 9 тысяч мальков щуки выпустили в Каму для восполнения популяции в Удмуртии

Глава СК РФ запросил доклад по делу о групповом избиении девочки в Ижевске

Мотоциклист погиб в Ижевске после столкновения с автобусом