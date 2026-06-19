Куда сходить в Ижевске с 20 по 21 июня: развлечения для детей в парке Горького, марийский праздник и мастер-класс по зумбе

Сцена из спектакля «Дама Пик». Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии

«КП-Ижевск» подготовила программу событий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные.

Суббота

Спектакль «Дама Пик» (16+)

Этот спектакль – фантазия по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста». Постановщики спектакля объединили два произведения А. С. Пушкина и выделили тему сделки с дьяволом, в которую вступают и Фауст, и Германн.

Здесь романтическая линия переплетается с триллером, а старинная история обретает современное звучание.

Когда: 20 июня в 18:30

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 770 рублей

Вечерний Ижевский Арбат (0+)

Ижевчан приглашают на театральный, музыкальный, творческий вечер на открытом воздухе.

В программе: выступления театра, стрит-арт, открытый городской пленэр с художниками, плакатная мастерская, музыкальные сеты от диджеев, международная выставка плакатов от графических дизайнеров из разных стран мира, астрономический интерактивный лекторий.

Когда: 20 июня с 16:00 до 21:00

Где: Ротонда у парка Горького и бульвар рядом с ней

Вход: свободный

Мероприятие состоится при хорошей погоде.

Экскурсия «Италмас, Возрождение легенды» (0+)

Ижевчан приглашают на экскурсию, где расскажут:

– откуда появились медведи с точки зрения удмуртского фольклора;

– куда и зачем улетают лебеди и какое значение они имеют для удмуртов;

– какие животные по праву считаются тотемными;

– кто является воплощением ума и силы.

Когда: 20 июня в 13:30

Где: Зоопарк Удмуртии, ул. Кирова, 8

Стоимость: вход в зоопарк по цене билета, сама экскурсия бесплатная

Мастер-класс по Зумбе (0+)

Ижевчан приглашают на занятие по Зумбе на открытом воздухе.

Зумба – это зажигательная танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских ритмах.

Гостей ждут: динамичные танцевальные движения и эффективная кардионагрузка.

Когда: 20 июня в 13:00

Где: Фан-зона, парк Кирова

Вход свободный

Шоу каскадеров (0+)

В Ижевске пройдет шоу каскадеров.

В программе:

– экстремальные авто- и мототрюки;

– высший пилотаж: полицейские развороты, езда на двух колесах и технически сложные элементы в движении;

– кинематографический драйв: погони, прыжки через препятствия, взрывы и спецэффекты.

Когда: 20 и 21 июня в 19:00

Где: стадион «Зенит», ул. Советская, 33

Стоимость: 1400 рублей.

Воскресенье

Марийский праздник в парке Космонавтов (0+)

Горожан приглашают на праздник марийского народа.

Пеледыш пайрем – это праздник весенне-летнего возрождения природы, красоты цветов и единства народов!

В программе:

– 10:30 – торжественное открытие;

– 11:00-13:00 – концертная программа «Пырля ме виянак улына» («Вместе мы сильны») с участием творческих коллективов;

–11:30-15:30 – работа развлекательных площадок, марийские народные игры;

– 15:30 – торжественное закрытие.

Вход свободный!

Когда: 21 июня в 10:30

Где: ул.Воткинское шоссе 118, парк Космонавтов

Вход свободный

Игровой квест «Фиксики. Большой секрет!» (0+)

Юных жителей Ижевска приглашают на интерактивное мероприятие.

В программе:

– мастер-класс по созданию Фиксика;

– станция «Фиксик, на помощь!», где гости узнают, как работают разные приборы, и проверят свою внимательность и смекалку;

– мастерская «Творим, что хотим», где будут собирать ветряную мельницу и удивлять Фиксиков своими талантами;

– дискотека с мыльными пузырями.

Когда: 21 июня с 12:00 до 17:00

Где: парк Горького в Ижевске

Вход свободный, мероприятие состоится при хорошей погоде

Что посмотреть в кино?

Фильм «Давление» (18+)

Кадр из фильма «Давление». Фото: скриншот из трейлера

Июнь 1944 года.

Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников.

Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции…

Страна: Великобритания, Франция, США

Актеры: Эндрю Скотт («Шерлок», 18+), Брендан Фрейзер («Мумия», 18+), Керри Кондон («Ходячие мертвецы», 18+), Крис Мессина («Звоните Джейн», 18+)

Год: 2026

Жанр: драма, триллер, исторический

Фильм «Робоняня» (6+)

Кадр из фильма «Робоняня». Фото: скриншот из трейлера

Родители Златы уезжают в отпуск и оставляют девочку под присмотром робота с искусственным интеллектом.

Девочка от этого не в восторге и решает избавиться от робоняни, но это оказывается не так просто, как казалось.

Страна: Россия

Актеры: Ева Смирнова («Папины дочки. Новые, 12+), Денис Кукояка («Бедные люди», 16+), Елена Кукояка (начинающая актриса), Василиса Кукояка (начинающая актриса), Милана Хаметова («Двойная жизнь Ми», 12+), Ольга Тумайкина («Онегин», 12+)

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

Фильм «Омен. Обличье зла» (18+)

Кадр из фильма «Омен. Обличье зла». Фото: скриншот из трейлера

После развода Алисия переезжает с дочерью в уединенный загородный дом. Однако попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается жестоким кошмаром. На чердаке они находят синее платье, которое оказывается мистическим артефактом, пробуждающим потусторонние силы…

Страна: Испания

Актеры: Белен Руэда («Ковчег», 12+), Вера Сентенера («Пушистые каникулы», 6+)

Год: 2026

Жанр: ужасы

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