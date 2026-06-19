Куда сходить в Ижевске с 20 по 21 июня: развлечения для детей в парке Горького, марийский праздник и мастер-класс по зумбе

«КП-Ижевск» подготовила программу событий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные.
Спектакль «Дама Пик» (16+)
Этот спектакль – фантазия по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста». Постановщики спектакля объединили два произведения А. С. Пушкина и выделили тему сделки с дьяволом, в которую вступают и Фауст, и Германн.
Здесь романтическая линия переплетается с триллером, а старинная история обретает современное звучание.
Когда: 20 июня в 18:30
Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Билеты: от 770 рублей
Вечерний Ижевский Арбат (0+)
Ижевчан приглашают на театральный, музыкальный, творческий вечер на открытом воздухе.
В программе: выступления театра, стрит-арт, открытый городской пленэр с художниками, плакатная мастерская, музыкальные сеты от диджеев, международная выставка плакатов от графических дизайнеров из разных стран мира, астрономический интерактивный лекторий.
Когда: 20 июня с 16:00 до 21:00
Где: Ротонда у парка Горького и бульвар рядом с ней
Вход: свободный
Мероприятие состоится при хорошей погоде.
Экскурсия «Италмас, Возрождение легенды» (0+)
Ижевчан приглашают на экскурсию, где расскажут:
– откуда появились медведи с точки зрения удмуртского фольклора;
– куда и зачем улетают лебеди и какое значение они имеют для удмуртов;
– какие животные по праву считаются тотемными;
– кто является воплощением ума и силы.
Когда: 20 июня в 13:30
Где: Зоопарк Удмуртии, ул. Кирова, 8
Стоимость: вход в зоопарк по цене билета, сама экскурсия бесплатная
Мастер-класс по Зумбе (0+)
Ижевчан приглашают на занятие по Зумбе на открытом воздухе.
Зумба – это зажигательная танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских ритмах.
Гостей ждут: динамичные танцевальные движения и эффективная кардионагрузка.
Когда: 20 июня в 13:00
Где: Фан-зона, парк Кирова
Вход свободный
Шоу каскадеров (0+)
В Ижевске пройдет шоу каскадеров.
В программе:
– экстремальные авто- и мототрюки;
– высший пилотаж: полицейские развороты, езда на двух колесах и технически сложные элементы в движении;
– кинематографический драйв: погони, прыжки через препятствия, взрывы и спецэффекты.
Когда: 20 и 21 июня в 19:00
Где: стадион «Зенит», ул. Советская, 33
Стоимость: 1400 рублей.
Марийский праздник в парке Космонавтов (0+)
Горожан приглашают на праздник марийского народа.
Пеледыш пайрем – это праздник весенне-летнего возрождения природы, красоты цветов и единства народов!
В программе:
– 10:30 – торжественное открытие;
– 11:00-13:00 – концертная программа «Пырля ме виянак улына» («Вместе мы сильны») с участием творческих коллективов;
–11:30-15:30 – работа развлекательных площадок, марийские народные игры;
– 15:30 – торжественное закрытие.
Вход свободный!
Когда: 21 июня в 10:30
Где: ул.Воткинское шоссе 118, парк Космонавтов
Вход свободный
Игровой квест «Фиксики. Большой секрет!» (0+)
Юных жителей Ижевска приглашают на интерактивное мероприятие.
В программе:
– мастер-класс по созданию Фиксика;
– станция «Фиксик, на помощь!», где гости узнают, как работают разные приборы, и проверят свою внимательность и смекалку;
– мастерская «Творим, что хотим», где будут собирать ветряную мельницу и удивлять Фиксиков своими талантами;
– дискотека с мыльными пузырями.
Когда: 21 июня с 12:00 до 17:00
Где: парк Горького в Ижевске
Вход свободный, мероприятие состоится при хорошей погоде
Фильм «Давление» (18+)
Июнь 1944 года.
Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников.
Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции…
Страна: Великобритания, Франция, США
Актеры: Эндрю Скотт («Шерлок», 18+), Брендан Фрейзер («Мумия», 18+), Керри Кондон («Ходячие мертвецы», 18+), Крис Мессина («Звоните Джейн», 18+)
Год: 2026
Жанр: драма, триллер, исторический
Фильм «Робоняня» (6+)
Родители Златы уезжают в отпуск и оставляют девочку под присмотром робота с искусственным интеллектом.
Девочка от этого не в восторге и решает избавиться от робоняни, но это оказывается не так просто, как казалось.
Страна: Россия
Актеры: Ева Смирнова («Папины дочки. Новые, 12+), Денис Кукояка («Бедные люди», 16+), Елена Кукояка (начинающая актриса), Василиса Кукояка (начинающая актриса), Милана Хаметова («Двойная жизнь Ми», 12+), Ольга Тумайкина («Онегин», 12+)
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
Фильм «Омен. Обличье зла» (18+)
После развода Алисия переезжает с дочерью в уединенный загородный дом. Однако попытка начать жизнь с чистого листа оборачивается жестоким кошмаром. На чердаке они находят синее платье, которое оказывается мистическим артефактом, пробуждающим потусторонние силы…
Страна: Испания
Актеры: Белен Руэда («Ковчег», 12+), Вера Сентенера («Пушистые каникулы», 6+)
Год: 2026
Жанр: ужасы
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