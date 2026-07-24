Прогноз погоды на выходные в Ижевске Фото: Данил Иванов.

На этих выходных в Ижевске ожидается жаркая и сухая погода. Столбик термометра будет стабильно держаться в районе +30 °С. Осадков не ожидается, так что можно смело планировать прогулки.

Подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 25 июля, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем ожидается до +29 °С, а ночью – до +20 °С. Юго-восточный ветер разовьет скорость от 2 до 4 м/с. Без осадков.

В воскресенье, 26 июля, днем столбик термометра поднимется до +31 °С, а ночью – опустится до +21 °С. Южный ветер будет дуть со скоростью от 1 до 5 м/с.

По предварительным данным, к концу следующей недели в Ижевске начнет спадать сильная жара и вернутся дожди. Дневная температура будет варьироваться от +32 °С до +14 °С, а ночная – от +22 °С до +10 °С.

Желаем вам удачных выходных!

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