Куда сходить в Ижевске с 25 по 26 июля: праздник мороженого в парке, экскурсия по выставке и День Военно-морского флота

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные.
День мороженого в парке Горького (0+)
В программе:
– конкурсы и розыгрыши с подарками,
– пенная вечеринка,
– большая раскраска и фотозона «Любимое мороженое».
– игры с Эльзой и Олафом из «Холодного сердца» (0+),
– квест «Холодные приключения».
В случае неблагоприятных погодных условий событие может быть перенесено.
Когда: 25 июля с 13:00 до 18:00
Где: парк Горького
Вход свободный
День крещения Руси (0+)
Ижевчан приглашают на праздник в честь Дня Крещения Руси.
В программе:
– поздравление от Протоиерея храма Царственных мучеников Сергея Шермана;
– выступление церковного хора;
– праздничный концерт и выступление артистов;
– игровые площадки для детей с сладкими сюрпризами;
– мастер-класс по росписи декоративных изделий;
– ярмарка мастеров.
Когда: 25 июля в 12:00
Где: ул. Воткинское шоссе, 118
Вход свободный
Обзорная экскурсия по выставке «Путь пластических образов. Александр Чувашев» (12+)
Горожан приглашают на обзорную экскурсию по выставке художника и скульптора, члена Союза художников России Александра Чувашева.
На выставке представлено около 100 произведений живописи и скульптуры – от классических портретов до динамичных композиций, посвященных цирку, джазу и балету.
Гости узнают как формировался узнаваемый пластический язык автора, как переплетаются в его творчестве скульптура и живопись, а также познакомится с эскизами к известным городским памятникам – «Ижикам», программисту и клоуну у цирка.
Экскурсию проведет кандидат искусствоведения Данил Семенов.
Когда: 25 июля в 12:00 и в 15:00
Где: ул. Карла Маркса, 244а
Стоимость: 350 рублей
День Военно-морского флота (0+)
В программе:
– с 10:00 до 10:25 на набережной Ижевского пруда состоится торжественное построение и официальная часть праздника.
– с 10:40 до 13:00 на набережной пройдут праздничный концерт и спортивные состязания, увлекательные игры с морским колоритом.
– с 12:30 до 14:30 для ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации секции ВМФ организуют катание на теплоходе по акватории Ижевского пруда.
Мероприятие состоится при хорошей погоде.
Когда: 26 июля в 10:00
Где: набережная Ижевска
Вход свободный
Экскурсия «Философия размышления о жизни, любви и творчестве» по выставке «Петр Елкин: творчество, ставшее народным» (12+)
Творчество народного художника Удмуртии Петра Елкина – это искренний гимн человеку, его созидательному труду и неразрывной связи с родной землёй.
На выставке представлены лучшие живописные и графические произведения разных лет.
Петр Елкин родился 5 июня 1946 в деревне Шудья Завьяловского района УАССР. Живописец, график, общественный деятель. Заслуженный художник России, народный художник Удмуртии.
Экскурсовод: Надежда Кузнецова.
Когда: 26 июля в 16:00
Где: ул. Кирова, 128
Стоимость: от 350 рублей
Мастер-класс «Бисероплетение на станках» (12+)
Для жителей Ижевска проведут занятие, где научат плести браслеты в технике бисерного ткачества.
Узор и цвет будущего браслета можно будет выбрать по желанию.
Все материалы будут предоставлены.
Когда: 26 июля в 10:00
Где: Квартальный проезд, 82
Стоимость: 1800 рублей
Фильм «Ее личный ад» (18+)
Город захватил Кожаный человек – монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может напасть в любой момент…
Актеры: Софи Тэтчер («Медики Чикаго», 18+), Чарльз Мелтон («Ривердейл», 18+), Кристин Фросет («Буканьерки», 18+)
Страна: Дания, Великобритания
Год: 2026
Жанр: драма, триллер, ужасы
Фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+)
Саша встречает своего дикого друга лиса Рыжего. Он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало помочь другу вернуть родных домой.
Актеры: Елисей Чучилин, («Красавица», 12+), Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте», 18+), Ян Цапник («Триггер», 18+), Антон Богданов («Огонь», 6+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: семейный, приключения
Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+)
Женщина переезжает в дом семьи покойного мужа в надежде найти там поддержку.
Но все оборачивается кошмаром: в родственников начинают вселяться демоны…
Актеры: Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая», 18+), Хантер Дуэн («Уэнздей», 18+), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент», 18+), Эролл Шанд («Доктор Хэрроу», 18+)
Страна: США, Канада, Новая Зеландия
Год: 2026
Жанр: ужасы, детектив, фэнтези
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