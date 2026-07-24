Куда сходить в Ижевске с 25 по 26 июля: праздник мороженого в парке, экскурсия по выставке и День Военно-морского флота

Красивый летний Ижевск. Фото: Мария Бакланова

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии в эти выходные.

Суббота

День мороженого в парке Горького (0+)

В программе:

– конкурсы и розыгрыши с подарками,

– пенная вечеринка,

– большая раскраска и фотозона «Любимое мороженое».

– игры с Эльзой и Олафом из «Холодного сердца» (0+),

– квест «Холодные приключения».

В случае неблагоприятных погодных условий событие может быть перенесено.

Когда: 25 июля с 13:00 до 18:00

Где: парк Горького

Вход свободный

День крещения Руси (0+)

Ижевчан приглашают на праздник в честь Дня Крещения Руси.

В программе:

– поздравление от Протоиерея храма Царственных мучеников Сергея Шермана;

– выступление церковного хора;

– праздничный концерт и выступление артистов;

– игровые площадки для детей с сладкими сюрпризами;

– мастер-класс по росписи декоративных изделий;

– ярмарка мастеров.

Когда: 25 июля в 12:00

Где: ул. Воткинское шоссе, 118

Вход свободный

Обзорная экскурсия по выставке «Путь пластических образов. Александр Чувашев» (12+)

Горожан приглашают на обзорную экскурсию по выставке художника и скульптора, члена Союза художников России Александра Чувашева.

На выставке представлено около 100 произведений живописи и скульптуры – от классических портретов до динамичных композиций, посвященных цирку, джазу и балету.

Гости узнают как формировался узнаваемый пластический язык автора, как переплетаются в его творчестве скульптура и живопись, а также познакомится с эскизами к известным городским памятникам – «Ижикам», программисту и клоуну у цирка.

Экскурсию проведет кандидат искусствоведения Данил Семенов.

Когда: 25 июля в 12:00 и в 15:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Стоимость: 350 рублей

Воскресенье

День Военно-морского флота (0+)

В программе:

– с 10:00 до 10:25 на набережной Ижевского пруда состоится торжественное построение и официальная часть праздника.

– с 10:40 до 13:00 на набережной пройдут праздничный концерт и спортивные состязания, увлекательные игры с морским колоритом.

– с 12:30 до 14:30 для ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации секции ВМФ организуют катание на теплоходе по акватории Ижевского пруда.

Мероприятие состоится при хорошей погоде.

Когда: 26 июля в 10:00

Где: набережная Ижевска

Вход свободный

Экскурсия «Философия размышления о жизни, любви и творчестве» по выставке «Петр Елкин: творчество, ставшее народным» (12+)

Творчество народного художника Удмуртии Петра Елкина – это искренний гимн человеку, его созидательному труду и неразрывной связи с родной землёй.

На выставке представлены лучшие живописные и графические произведения разных лет.

Петр Елкин родился 5 июня 1946 в деревне Шудья Завьяловского района УАССР. Живописец, график, общественный деятель. Заслуженный художник России, народный художник Удмуртии.

Экскурсовод: Надежда Кузнецова.

Когда: 26 июля в 16:00

Где: ул. Кирова, 128

Стоимость: от 350 рублей

Мастер-класс «Бисероплетение на станках» (12+)

Для жителей Ижевска проведут занятие, где научат плести браслеты в технике бисерного ткачества.

Узор и цвет будущего браслета можно будет выбрать по желанию.

Все материалы будут предоставлены.

Когда: 26 июля в 10:00

Где: Квартальный проезд, 82

Стоимость: 1800 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Ее личный ад» (18+)

Кадр из фильма «Ее личный ад». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Город захватил Кожаный человек – монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может напасть в любой момент…

Актеры: Софи Тэтчер («Медики Чикаго», 18+), Чарльз Мелтон («Ривердейл», 18+), Кристин Фросет («Буканьерки», 18+)

Страна: Дания, Великобритания

Год: 2026

Жанр: драма, триллер, ужасы

Фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+)

Кадр из фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Саша встречает своего дикого друга лиса Рыжего. Он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало помочь другу вернуть родных домой.

Актеры: Елисей Чучилин, («Красавица», 12+), Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте», 18+), Ян Цапник («Триггер», 18+), Антон Богданов («Огонь», 6+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: семейный, приключения

Фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» (18+)

Кадр из фильма «Зловещие мертвецы: Пекло». Фото: скриншот из трейлера

Женщина переезжает в дом семьи покойного мужа в надежде найти там поддержку.

Но все оборачивается кошмаром: в родственников начинают вселяться демоны…

Актеры: Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая», 18+), Хантер Дуэн («Уэнздей», 18+), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент», 18+), Эролл Шанд («Доктор Хэрроу», 18+)

Страна: США, Канада, Новая Зеландия

Год: 2026

Жанр: ужасы, детектив, фэнтези

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