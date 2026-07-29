Главные новости Ижевска на утро 29 июля: отмена рейсов из-за нехватки бензина и фейки об атаке БПЛА

Главные новости на утро среды Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Новый день наступил в Ижевске. 29 июля в нашем городе ожидается потепление до +28°С, не исключены кратковременные дожди. Начинаем день с краткого дайджеста главных новостей минувших суток.

Семь рейсов автобусов отменили в Удмуртии из-за нехватки бензина

27 июля автобусные рейсы в Вавожском районе отменили из-за нехватки бензина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, под отмену попали рейсы Вавож – Нюрдор-Котья (два выезда), Вавож – Какмож (два выезда), Вавож – Брызгалово (один выезд) и Вавож – Старое Жуе (два выезда).

Перевозчик планирует перейти на автобус, работающий на дизельном топливе, чтобы обеспечить стабильность рейсов.

Фейковое видео с Главой Удмуртии об атаке нефтебазы появилось в сети

Дипфейк видео с Главой Удмуртии Александром Бречаловым начали распространять в соцсетях после атаки БПЛА 27 июля. Об этом в телеграм-канале предупредил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

В сфабрикованном с помощью ИИ видео говорится о том, что якобы после атаки беспилотниками была повреждена нефтебаза – ключевой узел хранения и распределения топлива. После этого жителям советуют срочно запасаться бензином.

«В качестве визуальной основы дипфейка взято видео с поручениями главам муниципалитетов, которое Александр Бречалов опубликовал в соцсетях еще 24 июля. С помощью нейросети на статичное изображение были наложены видеоряд и аудиодорожка. В результате на кадрах произошла полная подмена речи, голоса, мимики, жестикуляции. Дипфейк нацелен на то, чтобы посеять панику и усугубить ситуацию с бензином, которая сейчас фиксируется не только в Удмуртии, но и во всей стране», – сказала руководитель центра Татьяна Шумихина.

Движение транспорта ограничат на пяти улицах Ижевска 2 августа

2 августа в Ижевске отметят День воздушно-десантных войск (0+). На время праздничных мероприятий ограничат движение на пяти улицах города. Об этом сообщили в администрации столицы Удмуртии.

С 12:00 до 13:00 ветераны ВДВ проследуют колонной от сквера Победы до парка «Патриот». На время прохождения колонны будет перекрыто движение по улицам Коммунаров (на участке от сквера Победы до Лихвинцева), Лихвинцева (от Коммунаров до Пушкинской), Пушкинской (от Лихвинцева до Бородина), Бородина (от Пушкинской до Горького) и Горького (от Бородина до Кирова).

Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!