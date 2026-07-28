Семь рейсов автобусов отменили в Удмуртии из-за нехватки бензина

Автобусные рейсы в Вавожском районе отменили из-за нехватки бензина Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июля автобусные рейсы в Вавожском районе отменили из-за нехватки бензина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, под отмену попали рейсы Вавож – Нюрдор-Котья (два выезда), Вавож – Какмож (два выезда), Вавож – Брызгалово (один выезд) и Вавож – Старое Жуе (два выезда).

Перевозчик планирует перейти на автобус, работающий на дизельном топливе, чтобы обеспечить стабильность рейсов.

«Корректировки в расписании носят временный характер. <...> В ближайшее время поездки вернутся к прежнему графику», – заверили в администрации.

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