Движение транспорта ограничат на пяти улицах Ижевска 2 августа

В Ижевске в День ВДВ ограничат движение на пяти улицах Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Ижевске отметят День воздушно-десантных войск (0+). На время праздничных мероприятий ограничат на пяти улицах города. Об этом сообщили в администрации столицы Удмуртии.

С 12:00 до 13:00 ветераны ВДВ проследуют колонной от сквера Победы до парка «Патриот». На время прохождения колонны будет перекрыто движение по улицам Коммунаров (на участке от сквера Победы до Лихвинцева), Лихвинцева (от Коммунаров до Пушкинской), Пушкинской (от Лихвинцева до Бородина), Бородина (от Пушкинской до Горького) и Горького (от Бородина до Кирова).

Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.

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