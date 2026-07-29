Ольга Абрамова возвращается в Удмуртию. Фото: @abramovaapk

Указ о назначении Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности Главы Удмуртии Владимир Путин подписал 29 июля 2026 года.

Такого в истории республики еще не было – руководить регионом впервые доверили женщине. С момента образования Вотской автономной области декретом ВЦИК в 1920 году Удмуртию и в советское время, и после распада СССР возглавляли только мужчины.

Ольге Абрамовой 44 года. Перед возвращением в республику она два года работала в Москве советником министра сельского хозяйства России. До этого шесть лет провела в правительстве Удмуртии, успев побывать министром сельского хозяйства, вице-премьером, первым вице-премьером и исполняющей обязанности председателя правительства.

Рассказываем о ее пути подробно.

От техника на комбинате до большой политики

Сельскому хозяйству Ольга Абрамова посвятила не один год. Фото: @abramovaapk

Родилась Ольга Викторовна 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района. Ее трудовой путь начался в 2001 году на Сарапульском комбинате хлебопродуктов, куда она пришла техником. Затем Абрамова получила диплом экономиста в Московском институте экономики, статистики и информатики, прошла переподготовку в УдГУ по финансам и юриспруденции, а также училась в Уральской академии госслужбы. С 2006 по 2009 год представляла интересы земляков в Совете депутатов Сарапульского района.

К 27 годам Абрамова уже успела возглавить предприятие. В сарапульском АПК «Удмуртия» она начинала главным экономистом, а затем заняла кресло гендиректора. После этого в ее карьере появились кооператив «Завьяловский» и первый опыт госуправления – работа в отделе экономики Минсельхоза республики.

Серьезную управленческую школу Абрамова прошла в «КОМОС ГРУПП» – крупнейшем агрохолдинге Удмуртии. Сначала она занимала должность заместителя начальника управления комплексного развития, а позднее стала гендиректором «Агрокомплекса „Бабинский“» в Завьяловском районе. В 2018 году перспективного молодого управленца заметила команда Александра Бречалова и пригласила исполнять обязанности министра сельского хозяйства Удмуртии. Ждать полноценного назначения долго не пришлось: уже через два месяца приставка «ио» исчезла.

В правительстве Удмуртии Абрамова быстро стала одним из самых узнаваемых чиновников. Фото: @abramovaapk

Ольга Абрамова проводит рабочее совещание в статусе ио председателя правительства Удмуртии. Фото: @abramovaapk

Молочный миллион

Историческую планку аграрии республики взяли в 2023 году. При Абрамовой, которая к тому моменту курировала АПК в должности вице-премьера, годовой надой впервые превысил миллион тонн и достиг 1 миллиона 20 тысяч тонн. К этому результату отрасль шла не одно десятилетие. Созданный при ней запас прочности помог сохранить рекордные показатели и в следующие годы.

При Ольге Абрамовой АПК Удмуртии достиг рекордных показателей. Фото: Сергей Грачев

За молочным миллионом стояла масштабная перестройка всей отрасли. В частности, в республике разработали региональный индекс племенной ценности животных, аналогов которому больше не было нигде в России. Производством работа вице-премьера не ограничивалась. При Абрамовой Удмуртия поднялась на шестое место в стране по объему средств, привлеченных на комплексное развитие сельских территорий, а в регионе стартовала программа «деревень будущего».

Ольга Абрамова умеет доить коров и водить трактор. Фото: @abramovaapk

О деле, которому посвятила жизнь, она говорила очень эмоционально: «Сельское хозяйство – это космос». Однажды в интервью Абрамову спросили, сможет ли аграрная отрасль стать таким же символом Удмуртии, как автомат Калашникова и Чайковский. Ответ был коротким: «Не меньше, однозначно».

В федеральном Минсельхозе

Осенью 2024 года Абрамова перешла из правительства Удмуртии на федеральный уровень. Незадолго до ухода она два месяца исполняла обязанности премьер-министра республики. Александр Бречалов, комментируя ее назначение, назвал Ольгу Викторовну «нашим человеком в Минсельхозе России».

Абрамова на выставке Агро.Про. Фото: @abramovaapk

В Москве Абрамова координировала работу в сфере племенного животноводства, науки и исследований. Еще одним направлением стало продвижение российских племенных ресурсов за рубеж, в том числе в Иран и страны Африки.

Вместо каблуков – сапожки

Узнаваемый публичный образ Абрамовой начал складываться еще во время ее работы министром в Удмуртии. На привычный портрет чиновника он был похож мало.

Она умеет управлять трактором и доить корову и никогда не пыталась скрывать эти навыки от публики. В поля Абрамова приезжала не на каблуках, а в фирменном комбинезоне и резиновых сапожках. Она стала одной из немногих женщин во власти, которые не боялись показывать в соцсетях живые, совсем не парадные кадры: без макияжа, уставшей, после обычного рабочего дня. Даже на официальных мероприятиях фотографам нередко удавалось поймать ее искреннюю, не протокольную улыбку – редкость для первых лиц.

Ольга Абрамова. Фото: @abramovaapk

Бассейн для Абрамовой – почти ежедневная привычка: за тренировку она проплывает несколько километров. Еще Ольга Викторовна любит сама водить автомобиль и воспитывает двух дочерей.

Ольга Абрамова. Фото: @abramovaapk

Что теперь ждет Удмуртию

В ближайшие недели Абрамовой предстоит решить, кто войдет в состав правительства, и обозначить главные направления своей работы. Руководство республикой она принимает в непростой момент: большой госдолг, проблемы с топливом, падение закупочных цен на молоко, предстоящие осенние выборы в Госдуму и другие вызовы. Однако новая врио Главы хорошо знает Удмуртию, а жители региона давно знают ее. Поэтому в работе она сможет опереться и на накопленный опыт, и на поддержку земляков.

Когда Абрамова уезжала в Москву, в своем телеграм-канале она оставила фразу: «Где бы я ни была, мой дом – Удмуртия».

СПРАВКА

Ольга Викторовна Абрамова

Дата и место рождения: 23 ноября 1981 года, село Сигаево Сарапульского района.

Образование: в 2003 году окончила Московский институт экономики, статистики и информатики по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», получив квалификацию «экономист». Затем прошла профессиональную переподготовку в УдГУ по программам «Финансы» и «Основы юриспруденции и российского законодательства», а также в Уральской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Карьера:

2001–2003 – работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов

2003–2006 – руководила заочным отделением Сарапульского аграрно-экономического колледжа

2006–2009 – была главным экономистом, а затем гендиректором ООО «АПК „Удмуртия“»

2009 – занимала должность исполнительного директора СПССПОК «Завьяловский»

2009–2012 – возглавляла отдел экономики Минсельхоза Удмуртии

2012–2014 – руководила секретариатом зампреда правительства Удмуртии

2014–2016 – работала заместителем начальника управления комплексного развития в «КОМОС ГРУПП»

2016–2017 – возглавляла ООО «Агрокомплекс „Бабинский“» в должности гендиректора

2018–2021 – руководила Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии

2021–2023 – была заместителем председателя правительства Удмуртии

2023–2024 – занимала пост первого заместителя председателя правительства Удмуртии

июль–сентябрь 2024 – исполняла обязанности председателя правительства Удмуртии

с октября 2024 – работала советником министра сельского хозяйства России

с 29 июля 2026 – временно исполняет обязанности Главы Удмуртской Республики

Награды: в 2014 году отмечена Благодарностью Минсельхоза России.

Семья: воспитывает двух дочерей.

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