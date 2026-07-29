«Вовлеченность и фанатизм»: какими высказываниями запомнился Александр Бречалов на посту Главы Удмуртии

Александр Бречалов уверен: невозможно править хорошо, сидя в кабинете. Фото: Эдуард Карипов

Александр Бречалов руководил Удмуртией более девяти лет. За это время он неоднократно становился героем интервью, где говорил не только о работе правительства и развитии республики, но и о личных принципах, отношении к спорту, кадровой политике, алкоголю, семье, специальной военной операции и даже о своих политических кумирах. За годы работы на посту главы региона Бречалов запомнился прямолинейной манерой общения и нередко позволял себе откровенные высказывания, которые широко расходились в СМИ и социальных сетях. Мы собрали самые яркие фото и цитаты из цикла интервью «Неизвестный Бречалов» директора медиахолдинга Centre digital & media Анастасии Власовой, которые лучше всего отражают его взгляды на управление регионом, работу, жизнь и самого себя.

Глава Удмуртии на концерте «Песни нашей Победы. Край героев» в 2025 году. Фото: Эдуард Карипов

О сменяемости власти

Если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит. Сменяемость – это мое личное отношение к своему положению. Зная свой характер и темперамент, мне сложно представить, что я 10 и более лет буду работать на одном месте. При таком темпе и такой работе выгорание наступает очень быстро. И тогда не дай Бог мне держаться за эту должность и говорить «не отпущу, не отдам».

День защиты детей на Центральной площади: юные артистки подбежали «дать пять» на удачу. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

О качествах людей при подборе кадров

Мне очень важны в людях вовлеченность и фанатизм. Когда человек не просто на совещаниях заученный текст читает, а живет своей профессией.

Пожарным и спасателям вручили новую спецтехнику. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Вместе с Михаилом Мишустиным на одном из ижевских производств. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В рамках программы «СВОй резерв18» опытных бойцов привлекают к государственной и муниципальной службе. Одно из направлений – дорожное хозяйство. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Александр Бречалов посещает аварийный роддом №2 – сейчас он уже закрыт, а будущие мамы из Ижевска направляются в современный перинатальный центр. Фото: Эдуард Карипов

О спорте и занятости

Это миф, что трудно найти время для того, чтобы 20-25 часов в неделю тренироваться. Все очень просто. Надо стараться быть эффективным. Если посмотреть, сколько времени мы тратим на соцсети, глядишь, час-полтора в день уже набежит.

Параспортсмены – ветераны СВО из Удмуртии в октябре 2024 года стали лучшими на межрегиональном турнире в Уфе. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Александр Бречалов поздравляет четырехкратную олимпийскую чемпионку, девятикратную чемпионку мира и 39-кратную чемпионку СССР Галину Кулакову с Днем рождения. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Александр Бречалов дает старт хоккейному матчу в Увинском районе: коробку для игры жители деревни Малые Сюрзи поставили по программе инициативного бюджетирования. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

После вручения Ордена Почета Тамаре Тихоновой – легенде лыжного спорта в Удмуртии. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Партия в шашки с Мишей Пермяковым, который в ноябре 24 года на первенстве мира по шашкам стал абсолютным победителем по всем дисциплинам. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Юные хоккеисты из Ижевска фотографируются с Главой региона. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Победитель пельменного забега получает главный приз – тазик пельменей! Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

О Владимире Жириновском и его книге

«Проглотил» недавно вот этого товарища – Владимир Жириновский, «Мои прогнозы сбылись». Можно сколько угодно троллить и смеяться, но политик он гениальный.

Директор Centre digital & media Анастасия Власова в гостях у Главы: он показывает свою библиотеку. Фото: Эдуард Карипов

Об отношении к алкоголю и его пагубном влиянии

У меня не так давно был период, когда около недели я выпивал. Это был сентябрь прошлого года (сентябрь 2022 года – прим. ред) – выборы, потом частичная мобилизация, потом трагедия в 88 школе… Целый набор этих, мягко говоря, сложных ситуаций и выдал такую реакцию. Я не мог ни плавать, ни бегать… Работу заканчивал очень поздно и выпивал 100-150 граммов коньяка или водки. Но это плохой способ, это обман и иллюзия.

О попадании в санкционный список США

Нет, все-таки молодцы американцы. Знают, когда приятное сделать!

Об учебе в военном училище

Мама мечтала, чтобы ее сын был военным. А у меня была мечта поступить в Москву. Но поскольку я учился хорошо, а подростком был эмоциональным и с поведением было не всегда все здорово, родители отправили меня в военное училище.

Глава Удмуртии в Музее техники Вадима Задорожного – здесь хранится множество уникальных экспонатов, напоминающих о Великой Победе. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава Удмуртии в Музее техники Вадима Задорожного – здесь хранится множество уникальных экспонатов, напоминающих о Великой Победе. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

О пользе благоустройства Ижевска

Тот же Сети Парк, где в свое время бомжи кошек жарили, – после его появления стоимость аренды и продажи недвижимости в этом районе выросли кратно. Так что благоустройство – общая задача, решение которой выгодно и бизнесу, и власти, и жителям. Это наш общий город, и делать его лучше надо вместе.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и директор Centre digital & media Анастасия Власова общаются с ижевчанами в сквере Драгунова. Фото: Эдуард Карипов

О поездке в зону СВО

Это был личный запрос. Я, в принципе, хочу глубоко понимать каждую тему, которой занимаюсь. Мне нужно было это и для себя, и для ребят, которые там служат. И я сразу решил, что все должно быть по-честному. Поэтому приехал в окопы, на позиции нашего второго батальона.

Александр Бречалов навещает бойцов из Удмуртии в зоне СВО – эта поездка была его личной инициативой. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

О добровольной помощи жителей Удмуртии военным в зоне СВО

Народ у нас такой. В пандемию, когда запустили проект «Поддержка», я в этом убедился. Вот писал, например, человек: «У меня хороший урожай картошки уродился. Я готов мешков 20 по 8 кг привезти тем, кому нужно». Это что, государство его заставило? Нет, это нормальный позыв русского человека от сердца кому-то помочь. Мы такие, не хотим в стороне оставаться. Я не хочу размышлять о том, чья это забота. Тут очень много нюансов, и забота эта наша общая.

Такие встречи с женами участников СВО стали для Александра Бречалова традицией. Фото: Эдуард Карипов

О преимуществах Ижевска перед Краснодаром

Я могу честно сказать – мне здесь гораздо комфортнее, чем даже в родном Краснодаре, хотя у меня там родители и супруга. Но это очень сложный город. А здесь – сел в самолет и через 1,5 часа ты в Адлере или Москве

Александр Бречалов считает, что Удмуртия должна стать туристическим центром России. Фото: Эдуард Карипов

О нерегулярных отпусках

Когда закончился первый срок на посту Главы, у меня оказалось какое-то невероятное количество дней ежегодного отпуска. А я об этом узнал только после 5 лет работы. У меня ни разу не было стандартных двух недель отпуска. Прошлой осенью (осенью 2022 года – прим. ред.) клятвенно пообещал жене, что после выборов десять дней проведем вместе. Уехали в отпуск, через четыре дня звонок из администрации Президента: «Александр Владимирович, вы где?» Я отвечаю: «Судя по вашему звонку, видимо, не там, где должен быть».

На премьере фильма «Дунькина радость» в апреле 2025 года. Фильм основан на истории военного детства Галины Николаевны Коневой – бабушки из Бураново. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Одно из поздравлений с Международным женским днем. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Урок музыки у Натальи Иннокентьевны Погребовской, которая всю свою жизнь связала с музыкальной школой в селе Селты. Фото: Эдуард Карипов

Александр Бречалов общается с Антониной Андреевной Щениной, которая была шофером в годы Великой Отечественной Войны, а затем много лет проработала на Ижевском электромеханическом заводе. Ей присвоили звание Почетного Гражданина города Ижевска. Фото: пресс

О поездках вместе с подчиненными в разные районы Удмуртии

В 2023 году стал активнее вывозить людей «на землю», знакомить с активами городов и районов, показывать презентации по перспективным проектам. Чтобы было переключение и погружение. А то у нас процентов 80 госслужащих в Селтах не были, а в Старые Быги от силы ездило пару человек. Принимать грамотные решения, сидя в кабинете, невозможно.

Глава Удмуртии посещает отремонтированную сарапульскую школу №15 – это памятник архитектуры, но дети продолжают тут учиться и сейчас. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время освящения Благовещенского собора в Воткинске. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава Удмуртии поздравляет продавцов из Камбарского района с Днем работника торговли. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В «Шаркан-трикотаж» Главе Удмуртии демонстрируют образец ткани с этническим орнаментом. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Встреча с муфтием Удмуртии Фаизом Мухамедшиным на празднике Ураза-байрам. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Студенты делают селфи с Главой Удмуртии на форуме «Профразвитие». Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Колокольня Петра и Павла Покровской церкви в Сарапуле готовится к реставрации. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На рабочем столе Главы Удмуртии всегда идеальный порядок. Фото: Эдуард Карипов

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