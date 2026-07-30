Главные новости Ижевска на утро 30 июля: отставка Бречалова и атака БПЛА

Главные новости на утро четверга Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Новый день наступил в Ижевске. 30 июля в нашем городе температура воздуха прогреется до +27°С, ожидаются дожди и усиление ветра. Начинаем день с краткого дайджеста главных новостей минувших суток.

Ольга Абрамова назначена на пост врио Главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой на должность врио Главы Удмуртии. В этом статусе она будет работать до вступления в должность лица, избранного Главой республики на выборах.

Ранее она занимала должность и.о. председателя правительства Удмуртии, а после увольнения работала советником министра сельского хозяйства России.

Александр Бречалов подал в отставку из-за перехода на другую работу

Александр Бречалов принял решение об уходе с поста Главы Удмуртии в связи с переходом на другое место работы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. О том, какую должность займет Бречалов, не сообщается.

Беспилотник сбили в небе над Удмуртией

29 июля в небе над Удмуртией уничтожили еще один беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

«Очередное – и в прямом, и в переносном смысле – жаркое начало дня в Удмуртии. Враг снова пытался атаковать наши объекты. Но силами и средствами ПВО угроза ликвидирована», – сказал руководитель республики.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

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