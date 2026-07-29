Александр Бречалов подал в отставку из-за перехода на другую работу

Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии. Фото6 пресс-служба правительства Удмуртии

Александр Бречалов принял решение об уходе с поста Главы Удмуртии в связи с переходом на другое место работы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. О том, какую должность займет Бречалов, не сообщается.

Напомним, ранее Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Главы Удмуртии Александра Бречалова. Должность врио руководителя региона заняла Ольга Абрамова.

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