В Удмуртии силами ПВО уничтожен очередной беспилотник Фото: Филинов Алексей.

29 июля в небе над Удмуртией уничтожили еще один беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

«Очередное – и в прямом, и в переносном смысле – жаркое начало дня в Удмуртии. Враг снова пытался атаковать наши объекты. Но силами и средствами ПВО угроза ликвидирована», – сказал руководитель республики.

Беспилотник сбили в небе над Удмуртией Видео: канал Александра Бречалова в МАХ

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Жителей призывают не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

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