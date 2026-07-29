Беспилотник сбили в небе над Удмуртией

Фото: Филинов Алексей.
29 июля в небе над Удмуртией уничтожили еще один беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.
«Очередное – и в прямом, и в переносном смысле – жаркое начало дня в Удмуртии. Враг снова пытался атаковать наши объекты. Но силами и средствами ПВО угроза ликвидирована», – сказал руководитель республики.
Видео: канал Александра Бречалова в МАХ
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Жителей призывают не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
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