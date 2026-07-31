Главные новости Ижевска на утро 31 июля: атака БПЛА и приостановка полетов «ИжАвиа»

Главные новости на утро пятницы Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Новый день наступил в Ижевске. 31 июля в нашем городе похолодает до +23°С, ожидаются дожди и грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных новостей минувших суток.

Пожар начался на складе Wildberries в Сарапуле после атаки БПЛА

В Сарапуле загорелся логистический центр Wildberries, – возгорание произошло после атаки беспилотников.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», – сообщили в организации.

Сотрудников склада эвакуировали заранее – еще до прибытия пожарных расчетов, когда в регионе объявили воздушную тревогу. В компании перестроили маршруты поставок: прием товаров и отправка заказов временно перенесены на другие площадки.

Один человек погиб во время массовой атаки БПЛА в Удмуртии

Мирный житель погиб во время атаки беспилотников в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщила врио Главы региона Ольга Абрамова.

«По ситуации с массовой атакой на Удмуртию в целом. В небе на севере республики уничтожены 2 БПЛА. К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия работают все оперативные службы», – сказала врио руководителя республики.

Жителей просят не подбирать обломки дронов, а также не делать их фото и видеосъемку.

«ИжАвиа» приостанавливает полеты после решения Росавиации

С 1 августа авиакомпания «ИжАвиа» прекращает выполнение коммерческих рейсов после аннулирования сертификата эксплуатанта. Соответствующий приказ подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Власти подчеркивают, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными. До 1 февраля 2027 года пассажиры оформили почти 46 тысяч билетов на рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Для выполнения обязательств перед клиентами рейсы перераспределят между другими перевозчиками. Договоренности уже достигнуты с авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 («Сибирь»), Red Wings и Nordwind. Возможность перевозки пассажиров также подтвердили «Победа», NordStar, «ЮВТ Аэро» и Smartavia.

Пассажирам предложат перелет рейсом авиакомпании-партнера по первоначальному маршруту либо полный возврат стоимости билета. Если новый рейс не подойдет по времени или дате, оформить возврат можно через кассы «ИжАвиа», агентства, службу поддержки или официальный сайт перевозчика. Деньги обещают вернуть в течение 30 рабочих дней после подачи заявления.

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