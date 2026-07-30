Пожар начался на складе Wildberries в Сарапуле после атаки БПЛА

В логистическом центре Wildberries в Сарапуле произошел пожар после атаки БПЛА Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Сарапуле загорелся логистический центр Wildberries, – возгорание произошло после атаки беспилотников. Об этом проинформировали в пресс-службе объединенной компании RWB.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», – сообщили в организации.

Сотрудников склада эвакуировали заранее – еще до прибытия пожарных расчетов, когда в регионе объявили воздушную тревогу. В компании перестроили маршруты поставок: прием товаров и отправка заказов временно перенесены на другие площадки.

Напомним, ранее о факте атаки на промышленный объект в республике сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. На месте происшествия продолжают дежурить врачи скорой помощи.

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