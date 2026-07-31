Прогноз погоды на выходные в Ижевске Фото: Иван ШИРМАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало августа в Ижевске встретит горожан теплой, но дождливой погодой. В первые выходные месяца синоптики прогнозируют грозы и комфортную температуру воздуха.

Подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 1 августа, по прогнозам сервиса «Погода Mail.ru», днем ожидается до +24 °С, а ночью – до +16 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 6 м/с. Возможны дождь и гроза.

В воскресенье, 2 августа, осадки продолжатся, – синоптики вновь предупреждают о дожде. Днем столбик термометра поднимется до +24 °С, а ночью – опустится до +15 °С. Направление ветра – прежнее, его скорость – от 5 до 6 м/с.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе в Ижевске будет дождливо. Дневная температура воздуха будет варьироваться от +27 °С до +17 °С, а ночная – от +15 °С до +9 °С.

Желаем вам удачных выходных!

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