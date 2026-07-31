Куда сходить в Ижевске с 1 по 2 августа: фестиваль межнациональной кухни, праздник урожая и экскурсия по выставке

Центральная площадь Ижевска. Фото: Мария Бакланова

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятия, которые пройдут в столице Удмуртии и не только.

Суббота

Русь дружинная 2026 (0+)

С 31 июля по 2 августа в Удмуртии фестиваль «Русь Дружинная».

Гостей ждут зрелищные сражения воинов Степи, Руси и Европы, лучные турниры, массовые бои – бугурты, концерт, ярмарка мастеров, мастер-классы по историческим танцам, сражению на спортивных мечах, молодецкие забавы, детская площадка с аниматорами.

Когда: с 31 июля по 2 августа

Где: деревня Кудрино

Стоимость: взрослый билет– 4500 рублей, детский – 2500 рублей

Фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт» (0+)

Это пятый Республиканский фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт. Бесермяне приглашают».

В программе на 31 июля с 18:00:

– заезд, большой костер, танцы под песни кавер-группы «День Бороды»;

– дегустация национальной кухни;

– мастер-классы от ремесленников.

В программе на 1 августа с 11:00:

– ярмарка «Удмуртия ремесленная» с изделиями ручной работы;

– подворье «Гурт сиён-юон» – традиционное угощение;

– битва кулинаров;

– музыка и танцы: студия «Чебеляй», ансамбль «Пинал Даур», мужской бесермянский ансамбль «Озек» и другие артисты;

– анимация и интерактивные площадки для детей.

Когда: с 31 июля по 1 августа

Где: туристический комплекс «Тылыс» в Юкаменском районе.

Стоимость: 300 рублей

Экскурсия по выставке «Юрий Осипов. Сохраняя традиции» (12+)

Ижевчан приглашают на экскурсию по теме «Древняя языческая мистика и философская иносказательность в произведениях Ю. Осипова».

Осипов Юрий Николаевич – известный удмуртский живописец, график, педагог. Член Союза художников Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.

В его работах проявляется синтез классической монументальной живописи и этнофутуризма, где стираются границы между повседневным бытом финно-угорских народов и их древними сакральными культами.

Когда: 1 августа в 18:00

Где: ул. Кирова, 128

Стоимость: от 250 рублей

Воскресенье

Праздник нового урожая «Нас объединяет русская душа» (0+)

Ижевчан приглашают на межнациональный праздник нового урожая.

Программа праздника:

– 12:00 – торжественное открытие.

– 12:00-15:00 – экспозиции на национальных подворьях: русское, удмуртское, татарское, марийское, мордовское. Гости праздника смогут отведать национальную кашу, приготовленную в печи. Поучаствовать в народных играх, мастер-классах по промыслам, посетить выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества и продукции сельхозпроизводителей.

– 12:40-15:00 – многонациональный концерт «Нас объединяет русская душа».

– 15:00-16:00 – национальные состязания.

– 16:00-17:00 – концерт ансамбля «Иваны» из города Пермь.

Когда: 2 августа в 12:00

Где: Парк Космонавтов, ул. Воткинское шоссе, 118

Вход свободный

Мастер-класс по созданию ботанической картины акварелью (12+)

Горожан приглашают на занятие, где предлагают нарисовать гортензию. Здесь гости научатся передавать ее легкость и создавать объем без тяжелых контуров.

Когда: 2 августа с 13:00 до 15:00

Где: Кирова, 128

Стоимость: 600 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Одиссея» (18+)

Кадр из фильма «Одиссея» с Томом Холландом. Фото: скриншот из трейлера

После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.

Актеры: Мэтт Дэймон, Том Холланд («Человек паук: Вдали от дома», 18+), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит прада», 18+), Роберт Паттинсон («Сумерки», 18+), Зендея, Шарлиз Терон («Белоснежка и охотник», 18+)

Страна: Великобритания, США

Год 2026

Жанр: боевик, приключения, фэнтези

Фильм «За любовь» (16+)

Кадр из фильма «За любовь» с Ксенией Бородиной. Фото: скриншот из трейлера

Пара на грани развода получает волшебную бутылку, исполняющую желания. Это переворачивает их жизнь с ног на голову.

Актеры: Ксения Бородина (начинающая актриса), Алексей Чадов («Камбэк», 18+), Теона Бородина (начинающая актриса), Лея Самойлова (начинающая актриса), Виктория Клинкова («Медиатор», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези

Фильм «Старый орел» (12+)

Кадр из фильма «Старый орел» с Павлом Деревянко. Фото: скриншот из трейлера

Дед Батраз Зелимханович живет в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о ликвидации села и получить письменное согласие Батраза на переезд в город. Но дед отказывается переезжать и собирается помешать планам местной власти.

И ему приходит идея – превратить свое село в экодеревню. Удастся ли Батразу осуществить свой план и сохранить свой дом?

Актеры: Алик Караев (начинающий актер), Павел Деревянко («Семьянин», 16+), Павел Левкин («Первокурсницы», 18+), Надежда Михалкова («Батя», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

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