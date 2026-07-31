Куда сходить в Ижевске с 1 по 2 августа: фестиваль межнациональной кухни, праздник урожая и экскурсия по выставке

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятия, которые пройдут в столице Удмуртии и не только.
Русь дружинная 2026 (0+)
С 31 июля по 2 августа в Удмуртии фестиваль «Русь Дружинная».
Гостей ждут зрелищные сражения воинов Степи, Руси и Европы, лучные турниры, массовые бои – бугурты, концерт, ярмарка мастеров, мастер-классы по историческим танцам, сражению на спортивных мечах, молодецкие забавы, детская площадка с аниматорами.
Когда: с 31 июля по 2 августа
Где: деревня Кудрино
Стоимость: взрослый билет– 4500 рублей, детский – 2500 рублей
Фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт» (0+)
Это пятый Республиканский фестиваль межнациональной кухни «Кенэс Гурт. Бесермяне приглашают».
В программе на 31 июля с 18:00:
– заезд, большой костер, танцы под песни кавер-группы «День Бороды»;
– дегустация национальной кухни;
– мастер-классы от ремесленников.
В программе на 1 августа с 11:00:
– ярмарка «Удмуртия ремесленная» с изделиями ручной работы;
– подворье «Гурт сиён-юон» – традиционное угощение;
– битва кулинаров;
– музыка и танцы: студия «Чебеляй», ансамбль «Пинал Даур», мужской бесермянский ансамбль «Озек» и другие артисты;
– анимация и интерактивные площадки для детей.
Когда: с 31 июля по 1 августа
Где: туристический комплекс «Тылыс» в Юкаменском районе.
Стоимость: 300 рублей
Экскурсия по выставке «Юрий Осипов. Сохраняя традиции» (12+)
Ижевчан приглашают на экскурсию по теме «Древняя языческая мистика и философская иносказательность в произведениях Ю. Осипова».
Осипов Юрий Николаевич – известный удмуртский живописец, график, педагог. Член Союза художников Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.
В его работах проявляется синтез классической монументальной живописи и этнофутуризма, где стираются границы между повседневным бытом финно-угорских народов и их древними сакральными культами.
Когда: 1 августа в 18:00
Где: ул. Кирова, 128
Стоимость: от 250 рублей
Праздник нового урожая «Нас объединяет русская душа» (0+)
Ижевчан приглашают на межнациональный праздник нового урожая.
Программа праздника:
– 12:00 – торжественное открытие.
– 12:00-15:00 – экспозиции на национальных подворьях: русское, удмуртское, татарское, марийское, мордовское. Гости праздника смогут отведать национальную кашу, приготовленную в печи. Поучаствовать в народных играх, мастер-классах по промыслам, посетить выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества и продукции сельхозпроизводителей.
– 12:40-15:00 – многонациональный концерт «Нас объединяет русская душа».
– 15:00-16:00 – национальные состязания.
– 16:00-17:00 – концерт ансамбля «Иваны» из города Пермь.
Когда: 2 августа в 12:00
Где: Парк Космонавтов, ул. Воткинское шоссе, 118
Вход свободный
Мастер-класс по созданию ботанической картины акварелью (12+)
Горожан приглашают на занятие, где предлагают нарисовать гортензию. Здесь гости научатся передавать ее легкость и создавать объем без тяжелых контуров.
Когда: 2 августа с 13:00 до 15:00
Где: Кирова, 128
Стоимость: 600 рублей
Фильм «Одиссея» (18+)
После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.
Актеры: Мэтт Дэймон, Том Холланд («Человек паук: Вдали от дома», 18+), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит прада», 18+), Роберт Паттинсон («Сумерки», 18+), Зендея, Шарлиз Терон («Белоснежка и охотник», 18+)
Страна: Великобритания, США
Год 2026
Жанр: боевик, приключения, фэнтези
Фильм «За любовь» (16+)
Пара на грани развода получает волшебную бутылку, исполняющую желания. Это переворачивает их жизнь с ног на голову.
Актеры: Ксения Бородина (начинающая актриса), Алексей Чадов («Камбэк», 18+), Теона Бородина (начинающая актриса), Лея Самойлова (начинающая актриса), Виктория Клинкова («Медиатор», 18+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези
Фильм «Старый орел» (12+)
Дед Батраз Зелимханович живет в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о ликвидации села и получить письменное согласие Батраза на переезд в город. Но дед отказывается переезжать и собирается помешать планам местной власти.
И ему приходит идея – превратить свое село в экодеревню. Удастся ли Батразу осуществить свой план и сохранить свой дом?
Актеры: Алик Караев (начинающий актер), Павел Деревянко («Семьянин», 16+), Павел Левкин («Первокурсницы», 18+), Надежда Михалкова («Батя», 18+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
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