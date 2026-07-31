Гендиректор «Ижавиа» об аннулировании сертификата эксплуатанта: «Для меня это личное поражение»

Гендиректор «Ижавиа» назвал аннулирование сертификата личным поражением Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников назвал решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании «личным поражением».

«Для меня это личное поражение. Меня буквально разрывает изнутри от боли, чувства бессилия и понимания того, что мне не удалось эффективно повлиять и изменить принятое решение. Мне горько и стыдно перед коллективом нашей авиакомпании. Мне горько от того, что я не смог защитить нашу авиакомпанию и убедить Росавиацию в том, что «Ижавиа» способна безопасно выполнять полеты», – написал Синельников в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что за последние годы компания достигла серьезных результатов: построен новый аэровокзал, почти завершен пункт пропуска через границу, обновлен парк воздушных судов, ведется подготовка к реконструкции взлетно-посадочной полосы, расширяется маршрутная сеть.

31 июля «Ижавиа» проведет последние рейсы по сертификату № 491. С 1 августа пассажиров на направлениях компании будут перевозить другие авиаперевозчики – «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Икар», Smartavia, Red Wings и другие.

Для решения всех возможных проблем в авиакомпании усилили колл-центр, запущена круглосуточная горячая линия – все усилия сейчас направлены на то, чтобы ни один пассажир не остался без рейса.

«Пока рядом со мной такой коллектив, пока есть люди, которым небезразлична судьба «Ижавиа», я не имею права опускать руки. Верю, что это не конец нашей истории. Верю, что это начало нового этапа», – заключил Синельников.

Напомним, действие сертификата было ограничено с конца апреля. После проверки базы Росавиация требовала от перевозчика пересмотреть систему управления безопасностью, провести кадровые перестановки и внутренний аудит технических служб. Однако в установленный срок критические замечания устранены не были, что и привело к аннулированию документа.

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