Прогноз погоды на неделю в Ижевске Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Ижевске установится летняя погода с комфортной дневной температурой и ночной прохладой. Осадки возможны лишь к концу недели, тогда как большую часть дней будет сухо и солнечно.

Подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 3 августа, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске потеплеет до +26 °С, а ночью – до +16 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 4 м/с.

Во вторник, 4 августа, днем ожидается до +24 °С, а ночью – до +13 °С. Направление и скорость ветра – прежние.

В среду, 5 августа, днем столбик термометра поднимется до +25 °С, а ночью – опустится до +14 °С. Северо-западный ветер разовьет скорость от 2 до 4 м/с.

В четверг, 6 августа, днем прогнозируется до +24 °С, а ночью – до +15 °С. Ветер сменит направление на западное, его скорость – от 2 до 4 м/с. Возможен дождь.

В пятницу, 7 августа, днем ожидается до +27 °С, а ночью – до +19 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 м/с.

В субботу, 8 августа, днем воздух прогреется до +28 °С, а ночью – до +16 °С. Переменный ветер разовьет скорость от 2 до 5 м/с.

В воскресенье, 9 августа, днем прогнозируется до +23 °С, а ночью – до +13 °С. Вновь подует северо-западный ветер, его скорость – от 2 до 3 м/с. Есть вероятность осадков.

Желаем вам удачной недели!

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